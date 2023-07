Neuburg

Grantler, Elfen und treue Fans: Das Schloßfest aus Sicht einer Marketenderin

Tausende Abzeichen sind verkauft, viele weitere sollen noch folgen: Es ist endlich wieder Schloßfest in Neuburg, in Massen strömen die Besucher in die Obere Altstadt. Doch zuerst müssen sie unter anderem bei mir und Marketender-Kollegin Michaela Mayer am Nadelöhr den Wegezoll begleichen.

Plus Wer auf das Neuburger Schloßfest will, der muss Wegezoll bei den Marketenderinnen bezahlen. Autorin Katrin Kretzmann ist eine von ihnen - und gibt einen Einblick, was sie dabei so alles erlebt.

Von Katrin Kretzmann

Rot, grün, gelb oder doch blau? Während ich überlege, welchen Rock ich zum Auftakt tragen soll, entdecke ich die kleine Kiste in der anderen Ecke des Kleiderschranks. Ihr Inhalt hat für mich unbezahlbaren Wert. Er steckt voller Erinnerungen. Vorsichtig nehme ich den Deckel ab, und schon strahlen sie mir entgegen, die vielen kleinen Steckenpferd-Anstecker, jeder mit einer anderen Jahreszahl. Der älteste stammt von 1997, dem Jahr, in dem ich zum ersten Mal aktiv beim Neuburger Schloßfest dabei war. Immer an der Nadelöhr-Wache, schon als siebenjährige Marketenderin. 2023 ist mein 13. Schloßfest als Mitwirkende, wieder verkaufe ich den Besuchern und Besucherinnen die Einlasszeichen, stehe an dem Ort, der die normale Welt von der Schloßfestwelt trennt. Und erlebe Dinge, deren Niederschrift pro Wochenende locker ein Buch füllen könnten.

Ein wahrer Schatz: In kleinen Kisten bewahre ich die vielen Abzeichen und Anstecker der vergangenen Schloßfeste auf. Foto: Katrin Kretzmann

Nach vier Jahren Durststrecke ist es schon fast surreal, wieder in die standesgemäße Kluft - Rock, Mieder, Bluse - zu schlüpfen. Doch als ich mich dann selbst ein letztes Mal im Spiegel sehe, bevor ich mich auf den Weg zur Wache mache, muss ich einfach nur grinsen. Die Vorfreude hat sich bei mir in den vergangenen Tagen mehr und mehr aufgebaut und ist am ersten Freitag, kurz vor dem Auftakt, natürlich am Siedepunkt. Jeder Neuburger und jede Neuburgerin kennt es ganz genau, dieses eine Gefühl, diese unbändige Freude darüber, dass endlich wieder Schloßfest in Neuburg ist. Und als ich dann am Nadelöhr ankomme und all die bekannten Gesichter wiedersehe, macht sich ein fast schon heimeliges Gefühl in mir breit - denn für die kommenden zwei Wochenenden werden die Wache sowie die Obere Altstadt zu meinem zweiten Zuhause.

