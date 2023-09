Neuburg

19:27 Uhr

Großaufgebot an Rettungskräften bei Unfall an der B16-Kreuzung

Von Barbara Wild

Am Sonntagabend kracht es am bekannten Unfallschwerpunkt in Neuburg. Die Polizei und zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. B16 einspurig gesperrt.

Erneut hat es am Unfallschwerpunkt der B16 mit der Donauwörther Straße in Neuburg einen heftigen Unfall gegeben. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr an die Kreuzung, um die Verletzten zu versorgen und den Verkehr zu regeln. Mindestens zwei Personen sind nach ersten Informationen der Polizei Neuburg verletzt. Allerdings saßen sechs Insassen in den beteiligten Fahrzeugen. Der Unfall geschah gegen 18.30 Uhr. Klar ist bisher nur, dass ein Opel Corsa aus dem Landkreis Donau-Ries und ein Fahrzeug mit Münchner Kennzeichen zusammengekracht ist. Der Aufprall war wohl enorm, denn an beiden Autos ist die Front zerstört. Der Wagen aus München kam in die angrenzenden Wiese zum stehen. 6 Bilder Bilder vom Unfall auf der B16-Kreuzung zur Donauwörther Straße Foto: Barbara Wild Die Feuerwehr Neuburg regelte den Verkehr und sperrte die Zufahrt der B16 in Richtung Donauwörth. Auch der Verkehr aus der Innenstadt musste umdrehen. Die Kreuzung war nur einspurig zu passieren. Mindestens drei Rettungswagen waren vor Ort. (AZ)

