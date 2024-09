Große Halle geplant: Die Neuburger Kläranlage platzt aus allen Nähten

Eigentlich komme man schon längst nicht mehr mit dem vorhandenen Platz aus. Das war der klare Tenor in der jüngsten Sitzung des Neuburger Bauausschusses, als es um den Bau einer neuen Halle in der Kläranlage an der Grünauer Straße ging. Mit Nachdruck wies Sebastian Senner, der in der Stadtverwaltung für die Abwasserbeseitigung und den Hochwasserschutz zuständig ist, auf die dringliche Lage hin. Die neue Halle, die auf dem Gelände entstehen soll, würde die Stadt jedoch insgesamt rund 230.000 Euro kosten. Ein Grund für einige Gremiumsmitglieder, genauer nachzufragen.

