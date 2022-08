Große Trauergemeinde begleitet Michael Kettner auf letztem Weg

Viele Trauernde gaben dem ehemaligen Stadtrat Michael Kettner bei dessen Beerdigung das letzte Geleit. Neuburgs Oberbürgermeister Gmehling dankte für den „großartigen Einsatz“.

„I did it my way.“ Beim letzten Lied für Michael Kettner flossen etliche Tränen. Eine für diese Zeit große Trauergemeinde mit 200 Gästen nahm am Freitag Abschied von dem bekannten Neuburger Politiker und Sozialdemokraten. Er war am Montag mit 70 Jahren in Ingolstadt gestorben.

Im alten Friedhof an der Franziskanerstraße fanden sich Kommunalpolitiker aus dem Landkreis und der Region ein, SPDler, Vertreter der Kulturszene, Freunde und alte Wegbegleiter. Staatssekretär Roland Weigert war da, Landratsstellvertreterin Rita Schmidt, OB Bernhard Gmehling und aus Ingolstadt die Mitstreiter Manfred Schumann und Achim Werner.

Nichte Christine trug mit dem Gedicht „Vielleicht“ einen sanften Hinweis auf die schweren letzten Lebensjahre von Michael Kettner vor. Pfarrer Gerhard Steiner formulierte den Abschied in persönlichen Worten. Er saß im Stadtrat neben Michael Kettner, „aber wir sind uns auch inhaltlich sehr nahe gewesen“. Sein Einsatz für die Schwächeren sei unermüdlich gewesen, „er ist immer dran geblieben“.

Michael Kettner unter großer Anteilnahme in Neuburg beerdigt

Neben dem evangelischen Pfarrer beschrieb auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling Kettners „großartigen Einsatz für das Gemeinwohl.“ Man könne ihn auch als Kämpfer für die Stadt Neuburg und den Landkreis bezeichnen, daher komme sein hohes Ansehen. Michael Kettner, „ein kommunalpolitisches Urgestein“, sei unheimlich fleißig gewesen, so der OB, nie abgehoben „und ein Kommunalpolitiker mitten aus dem Volk“.

Michael Kettner war über 50 Jahre lang Mitglied der SPD, und zwar eines ihrer aktivsten Mitglieder überhaupt. Er machte Wahlkampf, schrieb Reden, reichte Anträge ein, führte Archive, holte prominente SPDler in den Landkreis, bediente die Medien und schrieb diverse Jubiläumsbroschüren. Die „Sozialdemokratische Zeitung“ für Neuburg produzierte er im Alleingang, erinnerte sich Ralph Bartoschek. Der heutige SPD-Ortsvorsitzende bezeichnete seinen politischen Lehrer als „Vorbild für die SPD“, das stets mit Geduld und Würde gehandelt habe.

Im Namen der SPD sagte er „Danke für alles.“ Unter den Gestecken und Kränzen befand sich ein Gruß aus Sète „à notre ami Michael“. Zum Abschied gehörte auch ein Leichenschmaus im Gasthaus Pfafflinger.