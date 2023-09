Neuburg

vor 39 Min.

Große und kleine Schutzengel: Schulweghelfer für Engagement geehrt

Plus Schulweghelfer werden für ihr Engagement in Neuburg und den Gemeinden geehrt. Die Zahlen der Ehrenamtlichen sind besser als in ganz Bayern.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Sehr gut aufgestellt ist die Kreisverkehrswacht (KVW) Neuburg-Schrobenhausen bei den Schulweghelfern. 252 Ehrenamtliche sichern in der Stadt Neuburg und sechs Landkreisgemeinden den Schulweg. Somit kommen rechnerisch vier Schulweghelfer auf 1000 Einwohner. Ein sehr guter Wert angesichts des bayernweiten Schnitts von 1,9 Schulweghelfern pro 1000 Einwohner, betonte Kreisverkehrswachtvorsitzender Jürgen Schermbach – womit Bayern deutschlandweit gesehen schon recht gut dastehe.

Entgegen dem allgemeinen Trend – die Zahl der Schulweghelfer sank im Freistaat während der Coronakrise von 30.000 auf 25.000 – hat die KVW auch während der Pandemiejahre keine Helfer verloren. Der Frage, woran das liegen könnte, ging der Vorsitzende in seiner Ansprache im Rahmen der alljährlichen Dankeschönveranstaltung nach. Die sei sicherlich schön und in anderen Landkreisen unbekannt, aber wohl nicht (allein) ausschlaggebend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen