Großer Mut wird reich belohnt: Neuburger Liederkranz zeigt ungewöhnliches Konzert

Schon weit vor diesem 35. Baringer Kirchenkonzert hat der musikalische Gesamtleiter Martin Göbel echten Mut und eine beachtliche Risikobereitschaft bewiesen. Das Programm wurde gelinde gesagt ungewöhnlich zusammengestellt: Drei Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert am Übergang der Spätromantik in die Moderne, von denen die allermeisten Zuhörer mindestens zwei kaum je zuvor gehört haben dürften. Dass da viele Leute in den Neuburger Stadtteil Bergen kommen würden, war nicht von vorneherein zu erwarten – und die Verantwortlichen des Liederkranzes mussten auch bangen, lief doch der Vorverkauf lange Zeit zögerlich.

Peter Abspacher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Liederkranz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchenkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis