In Grünau soll ein großer Solarpark entstehen

Plus Die Firma Anumar schlägt der Stadt Neuburg 75 Hektar Photovoltaik bei Gut Rohrenfeld vor. Die Stadtpolitik ist nicht abgeneigt. Doch einige Fragen sind noch offen.

Im Osten der Stadt Neuburg soll eine große Photovoltaik-Anlage entstehen. Die Firma Anumar will auf 75 Hektar Fläche zwischen Gut Rohrenfeld und Maxweiler Module mit rund 80 Megawatt Leistung platzieren. Die Zustimmung des Neuburger Stadtrats steht noch aus.

Die Lokalpolitiker haben bereits signalisiert, dass sie sich die Anlage auf Wittelsbacher Feldern durchaus vorstellen können. "Wir brauchen erneuerbare Energien", betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, "jetzt ist die Zeit der Transformation." Das Projekt müsse natürlich genau geprüft werden. Ob der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt wird, entscheidet der Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen.