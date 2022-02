Großer Umbau: Im Neuburger Kino soll ein „Wohnzimmer“ entstehen

Plus Kinobetreiber Roland Harsch baut die Säle 1 und 3 im Neuburger Kinopalast um. Ab Mitte März erwartet die Zuschauer mehr Komfort. Welche Besonderheiten umgesetzt werden sollen.

Statt dem roten Teppich liegt im Eingangsbereich des Neuburger Kinopalastes aktuell eine graue Stoffbahn: Meterlanges Malervlies erstreckt sich vom Foyer zu den Sälen. Und das aus gutem Grund. Denn in aufwendigen Arbeiten baut Kinobetreiber Roland Harsch die Kinosäle 1 und 3 um. Entstehen soll ein besonderer Kinokomfort, der aus dem Filmbesuch ein Premiumevent macht.