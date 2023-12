Großes Vertrauen in die Marke Maschinenring

Im agri-Experts-Agrarindex stehen die Maschinenringe unter den 55 Wichtigsten der Agrarbranche an der Spitze. Geschäftsführer Erwin Ballis sieht einen Vertrauensbeweis.

Wenn es um das Vertrauen in die Marke geht, läuft den Maschinenringen unter deutschen Landwirten so schnell niemand den ersten Rang ab. Das hat die aktuelle Befragung zum bundesweiten agri-Experts-Agrarindex ergeben. Das Agrar-Meinungsforschungsinstitut hatte in den vergangenen Monaten knapp 600 Landwirte über Markenimage, Bekanntheit und Weiterempfehlungsabsicht von 55 etablierten Unternehmen der Agrarbranche befragt. Unangefochten und mit großem Vorsprung stehen die Maschinenringe auch 2023 an der Spitze, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Mit 10,42 von zwölf möglichen Punkten gaben demnach die befragten Landwirte bei der Beurteilung der Marke und der Frage, ob sie Produkte oder Dienstleistungen der Maschinenringe weiterempfehlen würden, die beste Note unter allen abgefragten Unternehmen. Das Feld der Verfolger erreichte Maximalwerte von 9,44. 86 Prozent der Befragten stuften die Bekanntheit der Maschinenring-Organisation als sehr hoch ein, heißt es.

Maschinenringe aus Neuburg an der Spitze des agri-Experts-Agrarindex

„Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer Landwirte. Dass sie uns auf Platz eins gewählt haben, macht uns als Team und Organisation stolz“, sagt Erwin Ballis, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Maschinenringe aus Neuburg. Der Erfolg der Gemeinschaft der Maschinenringe beruhe darauf, das über viele Jahre erarbeitete Vertrauen der Mitglieder in ihren Maschinenring vor Ort zu erfüllen. „Wir verstehen dieses Vertrauen als Auftrag für alles, was wir für die Zukunftsfähigkeit, Effizienz und Unabhängigkeit des wichtigsten Berufs der Welt schaffen werden“, erklärt Erwin Ballis laut Mitteilung weiter.

Agri-Experts erfasst nach Angaben der Maschinenringe einmal im Jahr in einer Online-Marktforschung die Daten für seinen bundesweiten Agrarindex. In der Umfrage wurde bei den Landwirten die Markenbekanntheit, die Einstellung zur Marke, aber auch die Weiterempfehlungsabsicht, der sogenannte Net Promoter Score, abgefragt. (AZ)