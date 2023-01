Schloßfest und Winterbeats: Das sind die Veranstaltungen im Raum Neuburg 2023

Musik, Mode, Tradition: Im Jahr 2023 ist der Terminkalender endlich wieder vollgepackt. Ein Überblick über die großen Veranstaltungen in Neuburg.

Schon 2022 waren sie zum Großteil wieder möglich, 2023 soll wieder alles geboten sein: Die Rede ist von Großveranstaltungen in und um Neuburg. Egal, ob Donauschwimmen, die Azubimesse oder – natürlich – das Schloßfest, der Veranstaltungskalender im Raum Neuburg bietet zahlreiche Leckerbissen. Hier finden Sie die Terminübersicht der bereits geplanten Veranstaltungen.

Donauschwimmen: Hunderte Wasserratten stürzen sich in die kalten Fluten und schwimmen flussabwärts. Das Neuburger Donauschwimmen gehört längst zur festen Tradition im Veranstaltungsjahr. Mehrmals musste es wegen der Pandemie ausfallen, nun kehrt der sportliche Spaß zurück. Einziger Wermutstropfen: Der berühmte Wasserwachtsball wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Ganz auf die legendäre Faschingsparty müssen die Schwimmer aber nicht verzichten. Denn nach dem Sprung ins kühle Nass am 28. Januar findet ab 20 Uhr eine Faschingsparty im Neuburger Schloss statt.

Winterbeats: Sie werben damit, das größte Indoor-Festival Süddeutschlands zu sein, und kehren in diesem Jahr in die Saturn-Arena nach Ingolstadt zurück. Die Winterbeats finden am 11. Februar ab 19.30 Uhr statt. Auf sieben Bereichen verwandelt sich das Innere der Saturn-Arena in ein Mekka für Technofans, zahlreiche Acts haben sich bereits angekündigt. Die Winterbeats feiern bereits ihre zwölfte Auflage, nach zwei Jahren Pause dürften die Beats-Liebhaber ausgehungert sein, Gäste aus ganz Deutschland und den Nachbarländern werden erwartet.

Gartentage: Topfpflanzen, Gemüsezöglinge, getöpferte Statuen aber auch Schmuck und Bekleidung. Die Neuburger Gartentage haben sich zu einem Event für die ganze Familie gemausert. In der romantischen Kulisse im Jagdschloss Grünau kommen nicht nur Gartenliebhaber auf ihre Kosten. Vom 8. April bis zum 10. April finden sie in diesem Jahr wieder statt.

Das Angebot bei den Gartentagen auf Schloss Grünau ist vielfältig, sei es im Schlossinneren oder draußen vor der herrschaftlichen Kulisse. Foto: Xaver Habermeier (Archivbild)

Frühlingsdult: Zweimal im Jahr kommt sonntags Leben in die Neuburger Innenstadt: wenn am Schrannenplatz die Dult stattfindet und in den Straßen daneben die Händler ihre Stände für den Krammarkt aufbauen. Weil die Dult zudem noch mit dem verkaufsoffenen Sonntag zusammengelegt ist, steht dem Einkaufserlebnis für Jung und Alt nichts mehr im Weg. Auf die erste der beiden Veranstaltungen dürfen sich alle Interessierten am 15. April freuen.

Donaumoos-Volksfest: Wenn es zahlreiche Neuburgerinnen und Neuburger mit Lederhose und Dirndl nach Karlshuld zieht, kann eigentlich nur das Donaumoos-Volksfest auf dem Programm stehen. In diesem Jahr ist es vom 26. April bis zum 30. April so weit. Im vergangenen Jahr musste das Volksfest noch vom April in den Juni verschoben werden, diesmal soll es aber mit dem angestrebten Termin reibungslos klappen.

Rittertage: Schon zu Ottheinrichs Zeiten im 16. Jahrhundert trafen sich kühne Recken und feine Damen am Jagdschloss Grünau und erfreuten sich der Ritterspiele. Ein Einblick in das Lagerleben ist auch bei den Rittertagen geboten, die in diesem Jahr vom 18. Mai bis zum 21. Mai stattfinden. Vor allem für die kleinen Gäste gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich auszuprobieren und in die Welt der Ritter einzutauchen.

Fischerstechen: Ganze vier Jahre lang musste das traditionelle Fischergasslerfest in Neuburg ausfallen. Am 20. Mai soll es aber endlich wieder so weit sein. Dann wollen die Fischergassler zahlreiche Bürger an den Donaukai locken, wo man ab 13 Uhr beim Fischerstechen anfeuern darf. Danach ist ein Straßenfest in der Fischergasse geplant.

Geschick und Kampfesgeist sind beim Fischerstechen Trumpf. Foto: Siya Ettenreich/oH

Audi Sommerkonzerte: Klassik und Moderne unter freiem Himmel. Die Audi Sommerkonzerte sind ein echter Leckerbissen für Liebhaber der Orchestermusik. In diesem Jahr finden sie vom 23. Juni bis Mitte Juli statt. Auf dem Programm stehen Kinderkonzerte, Sinfoniekonzerte und Kammermusik. Für die ersten Veranstaltungen gibt es bereits Karten zu kaufen.

Schloßfest: Jungpfalz Vivat Hoch! Eine ganze Stadt, die sich zu Ehren ihres Pfalzgrafen Ottheinrich in die passende Gewandung wirft und in der Altstadt die Zeitreise ins 16. Jahrhundert möglich macht. Das ist beim Neuburger Schloßfest geboten, das jedes Mal Tausende an Besucherinnen und Besucher anlockt. In diesem Jahr ist es vom 30. Juni bis zum 2. Juli und vom 7. Juli bis zum 9. Juli geplant. Das vergangene Schloßfest konnte 2019 stattfinden, 2021 machte die Pandemie dem beliebten Renaissance-Spektakel einen Strich durch die Rechnung.

Beim Neuburger Schloßfest gibt es zahlreiche Umzüge durch die Straßen. Foto: NR-Archiv

Taktraumfestival: Mehrere Bühnen unter freiem Himmel und ein Areal, das sich in eine wummernde Techno-kulisse verwandelt. Das Taktraumfestival im Reduit Tilly in Ingolstadt ist längst Kult und lockt nicht nur internationale Besucher, sondern auch Künstler an. Gefeiert werden darf in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 29. Juli in der Nähe des Donauufers. Tickets für die mehrtägige Veranstaltung gibt es bereits zu kaufen.

Noisehausen Festival: Ordentlich rocken dürfen die Besucherinnen und Besucher, die sich in Schrobenhausen auf das Noisehausen Festival freuen. Dort verwandelt sich am 28. Juli und am 29. Juli das Bauer-Rondell in eine Feiermeile. Die ersten Bands sind bereits bestätigt und ein Headliner bekannt: Royal Republic reisen extra aus Schweden an. Weitere Bands aus Österreich und Berlin übernehmen die Bühne davor, um ordentlich einzuheizen.

Neuburger Volksfest: Wieder als Sommerpark, zurück zum Ursprung oder ein ganz neues Konzept? Wie das Neuburger Volksfest in diesem Jahr ausgerichtet werden soll, wurde vom Stadtrat ausführlich diskutiert. Geplant ist nun die Rückkehr zum regulären Volksfest – allerdings mit ein paar Neuerungen und besonderen Attraktionen. Stattfinden soll die Neuburger Wiesn vom 28. Juli bis zum 8. August. Übrigens darf sich das Fest in diesem Jahr über eine Schnapszahl freuen: Es handelt sich bereits um die 77. Auflage des Neuburger Volksfestes.

Höhepunkt der Audi Sommerkonzerte 2022: Klassik- Open-Air im Ingolstädter Klenzepark. Im Sommer 2023 finden drei Open-Air-Konzerte statt. Foto: Audi AG

Sommerakademie: Jedes Jahr wirbt die Veranstaltung dafür, ein Mekka für Künstler zu sein. Und wie sollte man es auch sonst bezeichnen, wenn Dozenten und ihre Schüler sich wochenlang in ihren Kursräumen in ganz Neuburg verteilt dem Malen, Zeichnen, Töpfern, Musizieren und allerlei kreativem Schaffen widmen. Vom 30. Juli bis 18. August findet die Akademie für Erwachsene und Kinder statt, zum Schluss dürfen die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke stolz der Öffentlichkeit präsentieren.

Barthelmarkt: Ein Bierzelt, das morgens um 5 Uhr gestürmt wird und ein traditioneller Viehmarkt. Der Barthelmarkt in Oberstimm gehört seit Jahrzehnten zum Publikumsmagnet im Veranstaltungskalender der Region. In diesem Jahr findet er vom 25. August bis zum 28. August statt. Für Barthelmarkt-Liebhaber, die den Startschuss schon jetzt nicht mehr erwarten können, gibt es einen Countdown auf der Homepage, der die Sekunden runterzählt.

Mut zum Hut: Zwei Jahre waren sie nach Ingolstadt ausgewichen, jetzt kehren die Hutmacher und Schmuckkünstler mit der Hutschau "Mut zum Hut" und "schmuck durch Schmuck" nach Neuburg zurück. Vom 8. September bis zum 10. September werden in der Neuburger Altstadt die verrücktesten Kopfbedeckungen präsentiert und verkauft. Die Veranstaltung zählt zur Reihe "Herrschaftszeiten", die im Neuburger Herbst ein Muss ist.

Töpfermarkt und Bauernmarkt: Ebenfalls Bestandteil der "Herrschaftszeiten" sind traditionell der Töpfermarkt im Neuburger Marstall und der dazugehörige Bauernmarkt vor den Toren des Töpfermarktes. Beides findet am 16. September statt. Angeboten werden wie gewohnt allerlei Waren aus Keramik, egal ob praktisch oder einfach nur schön für das Auge. Die passende Bürste und selbst gemachten Käse gibt es unter anderem beim Bauernmarkt.

Fachsimpeln im Biotop: Staatsminister Hubert Aiwanger (rechts) unterhielt sich zwischen präparierten Wildschweinen mit Volker Böhning, dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes. Foto: NR-Archiv

Jagdmesse: Freunde der Jagd kommen vom 13. Oktober bis zum 15. Oktober bei den Internationalen Jagd- und Schützentagen im Schloss Grünau voll auf ihre Kosten. Die Schützenvereine stellen sich mit Salutschüssen vor, und die Händler präsentieren die passenden Waffen und neusten Trends, die es rund um die Jagd gibt. Erwartet wird jedes Jahr zudem hoher politischer Besuch, der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gehört zu den treuen Gästen der Messe.

Weihnachtsmärkte: Geschmückte Buden, der Duft nach gebrannten Mandeln und ein wärmendes Tässchen Glühwein. Wie könnte das Veranstaltungsjahr besser enden, als mit den Weihnachtsmärkten der Region, die sich über den gesamten Dezember ziehen. Mit dabei der Weihnachtsmarkt und der Christkindlmarkt in Neuburg, kleinere Märkte in den Gemeinden und Märkte in Ingolstadt und Schrobenhausen.