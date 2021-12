Grünauer Straße in Neuburg nur eingeschränkt befahrbar

Weil einige Bäume entlang der Straße gefällt werden müssen, wird die Grüner Straße demnächst nur beschränkt befahrbar sein. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Am Mittwoch, 22. Dezember, und Donnerstag, 23. Dezember, werden in der Grünauer Straße zwischen der Einmündung in die Ostendstraße und dem Klärwerk Baumfällarbeiten entlang der Straße vorgenommen. In der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr kommt es deshalb zu kurzzeitigen Sperrungen mit Ampelregelung. (nr)