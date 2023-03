Grüner Daumen für den Neuburger Stadtteil Zell

Die Zeller Gartler sind auch im 41. Vereinsjahr stets im Einsatz für ein schönes Dorf. Seit einigen Jahren wird eine besondere Tradition gepflegt.

Das Wirken vom Gartenbauverein Zell ist mit seinem grünen Daumen im ganzen Stadtteil sichtbar, beispielsweise sorgen die im Herbst gesetzten Blumenzwiebeln nun für ein farbiges, blühendes Ortsbild. Aber damit nicht genug, denn die Gruppe avancierte mit einem beliebten Veranstaltungsreigen zu einer wichtigen Säule im Dorfleben. Bei dem jüngsten Treffen zog die Vorsitzende Elke Hummel Bilanz.

Hierbei freute sich der Vorstand über einen regen Zuspruch der Mitglieder. Gut 45 von aktuell 121 Mitgliedern (davon vier Neumitglieder) kamen zu der Jahresversammlung in den Gasthof Mödl in Zell. In seinem Report erinnerte die Vorsitzende eingangs an die umfangreichen Aktionen des Vereins im abgelaufenen Gartenjahr. Im Mai organisierte der Gartenbauverein die Maifeier, zu der sich im Stadtteil wieder Jung und Alt bei Spielen, Leckerbissen und einem gemütlichen Ratsch trafen. Hier feierte der Verein gleichzeitig das 40-jährige Bestehen und hielt die Neuwahlen ab. An Fronleichnam schmückten die Ehrenamtlichen die vier Bildstücke zu Altären um.

Gartenbauverein Zell vergibt an jedes Neugeborene eines Vereinsmitglieds einen Gutschein für einen Obstbaum

Seit einigen Jahren schon pflegt der Gartenbauverein eine besondere Tradition: Für jedes Neugeborene eines Vereinsmitglieds gibt es einen Gutschein für einen Obstbaum, und so konnte die Rednerin auch in diesem Jahr einen Gutschein an die Eltern von Leonie Eppinger vergeben. Im anschließenden Film von Manfred Hummel konnten die Gäste auf die Jahresaktionen zurückblicken.

An der Führung der Kasse durch Karin Bager hatte die Kassenprüferin Christa Matzner keine Einwände, und so stand der einstimmigen Entlastung des Vorstands nichts im Wege. Bei dem Punkt Ehrungen überreichte die Vorsitzende Elke Hummel die Ehrennadel in Gold, für 40 Jahre Mitgliedschaft, an Josefine Geschwendt und Eleonore Habermeier. Auf jeweils 15 Jahre im Gartenbauverein kommen: Sabine Dambock, Nicole Scharrer, Kathrin und Karin Bager. Einen Wechsel gibt es beim Träger der Vereinsstandarte. Manfred Pflaschko übergibt dieses Amt an Robert Bager.

Zum Ende der Versammlung gab Hummel einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im Jahr 2023. Starten wird das Gartenjahr des Vereins bei der Aktion Ramadama. Neben der Feier am 1. Mai ist eine Radtour, Pflanzaktion und das Binden des Weihnachtskranzes auf der Agenda. Elke Hummel wünschte den Mitgliedern am Ende der Versammlung einen guten Start ins Gartenjahr und hofft auf zahlreiche Teilnahme bei den Vereinsaktivitäten. (hab)