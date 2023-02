Grünes Licht für den Anbau am Feuerwehrhaus Bittenbrunn

Plus Neuburger Stadträte beschließen Anbau für 1,13 Millionen Euro. Die Gasheizung wird mit einem Holzofen für den Winter ergänzt. Das Thema läuft bereits seit 1999.

"Wir können's gar nicht glauben, es ist beschlossen worden!" Erleichtert nahm die Bittenbrunner Feuerwehrführung im Rathaus das einstimmige Ja der Stadträte zum Bau ihres neuen Feuerwehrhauses zur Kenntnis. Seit über 20 Jahren wird über das Thema gesprochen.