Grünes Licht für neues Gewerbegebiet an der B16 in Neuburg

Plus Nahe der Sehensander Wertstoffanlage soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Der Neuburger Bauausschuss sprach sich klar für das Vorhaben aus.

Von Anna Hecker

Gute Anfahrtsmöglichkeiten, eine generell gute Erreichbarkeit und eigentlich keine andere Nutzung möglich. Eine Fläche zwischen Neuburg und Sehensand, die sich in unmittelbarer Nähe zur B16 befindet, scheint nahezu prädestiniert zu sein für ein neues Gewerbegebiet. So stellte es sich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses dar, der für die Pläne ein positives Signal sendete. Der Bedarf für Gewerbeflächen ist in Neuburg groß und Interessenten dürften für die frei werdende Fläche Schlange stehen.

Konkret handelt es sich um ein Spitzgrundstück, das an den Kreisel zwischen dem Sehensander Weg und dem Ochsenweg angrenzt. Dort galt es, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Bisher ist die Fläche reine Ackerfläche, erst mit einem guten Abstand grenzt im Norden die neu gebaute Paul-Winter-Realschule an. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Wertstoffhof und die Grüngutanlage sowie einige Schrebergärten. Schon seit Längerem sind Gewerbeflächen in diesem Bereich im Gespräch, nun wurde der erste Schritt gemacht, um die Pläne in die Tat umzusetzen.

