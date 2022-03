Neuburg

vor 47 Min.

Grünphase an Neuburger Sorgenkreuzung reicht nicht aus

Plus An der Kreuzung Ingolstädter Straße/Monheimer Straße in Neuburg wird eine eigene Linksabbiegerampel benötigt. Die Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer werden damit weiter wachsen.

Von Winfried Rein

Braucht es eine Aufrüstung der Ampelanlage an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße? Das könnte der Fall sein, wenn man tatsächlich exklusive Grünphasen für Fußgänger und stadteinwärts fahrende Radler haben will.

