Grünphase für Radfahrer an Neuburger Sorgenkreuzung bringt keine Besserung

Die Neuburger Kreuzung Monheimer Straße/Ingolstädter Straße sollte mit einer Grünphase für Radfahrer sicherer gemacht werden. Das Ergebnis der Maßnahme ist aber enttäuschend.

An der Kreuzung Ingolstädter Straße/Monheimer Straße hat eine vom Verkehrsausschuss beschlossene eigene Grünphase für Radfahrer und Fußgänger nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Das neue Programm sei am 22. März eingespielt und in der Praxis getestet worden – jedoch ohne erkennbaren Erfolg. „Leider hat der Echtbetrieb gezeigt, dass der gewünschte Effekt nicht eingetreten ist. Trotz der zusätzlichen Phase kann weiterhin ein möglicher Konflikt zwischen dem von der Donaubrücke kommenden abbiegenden Kraftfahrzeugverkehr und den querenden Fußgängern und Radfahrern der Monheimer Straße nicht gänzlich ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Maßnahme an Monheimer/Ingolstädter Kreuzung in Neuburg bringt keinen Erfolg

Seitens der Experten sollen nun weitere Optionen geprüft werden, wie etwa die Änderung der Phasenreihenfolge oder eine eigene Signalisierung des von der Donaubrücke kommenden linksabbiegenden Verkehrs. Die beschlossene Umstellung auf eine eigene Grünphase für Radfahrer und Fußgänger wird sich daher verschieben. Deshalb müssen Radfahrer bei Querung der Monheimer Straße weiterhin die Fußgängerfurt nutzen und vom Fahrrad absteigen. (nr)