Grüße aus der Antarktis, ein Glitzerjacket und ein fliegendes Büfett

Plus Er ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte im Kalender der Stadt Neuburg: der Neujahrsempfang. Nach drei Jahren Pause fand eine Neuauflage in der Rennbahn statt.

Mit einer Überraschung konnte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Neujahrsempfang der Stadt Neuburg einläuten: Grüße vom anderen Ende der Welt. Der Neuburger Felix Lauber ist derzeit als Kapitän mit dem Forschungsschiff Polarstern in der Antarktis unterwegs. Der Großneffe des ehemaligen Bürgermeisters Theo Lauber wusste natürlich, dass es jeden Januar in Neuburg diese besondere Abendveranstaltung gibt und übermittelte Gmehling per Mail die besten Grüße aus dem Eis - inklusive Bilder aus der Arktis. Und es war nur einer von vielen Aha-Erlebnissen an diesem Abend.

39 Bilder Die Bilder vom Neujahrsempfang 2024 der Stadt Neuburg Foto: Barbara Wild

Denn nach drei Jahren Pause - zweimal war die Pandemie schuld, einmal der durch die Energiepreise erzwungene Sparkurs - gab es in Neuburg endlich wieder einen Neujahrsempfang. Seit 1986 gibt es diese Tradition, doch vor allem in den vergangenen Jahren hat sich der Abend zu einem der gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres entwickelt.

