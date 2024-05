Neuburg

Grundstückspreise in Neuburg steigen trotz Bauflaute weiter

Plus Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Preis für ein Baugrundstück in Neuburg fast verdreifacht. Trotzdem gehen die Parzellen weg. Worauf sich Häuslebauer künftig einstellen müssen.

Von Barbara Wild

Der Traum vom Eigenheim in Neuburg ist teuer geworden: Nicht nur die Kreditzinsen steigen und die Baupreise sind hoch. Auch beim Kauf eines Grundstücks müssen Häuslebauer immer tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt sich aktuell in Heinrichsheim. Vor zehn Jahren verkaufte die Stadt Neuburg dort Bauparzellen zum Preis von 190 Euro den Quadratmeter. Derzeit läuft die Vergabe von fünf Bauplätzen, ebenfalls in Heinrichsheim. Kostenpunkt: 510 Euro pro Quadratmeter. Und der Preis wird wohl weiter steigen. Wie kann das sein, wenn doch eigentlich die regionale Immobilienbranche in der Flaute steckt?

Gut 500 Quadratmeter in "ruhiger Randlage", wie es auf der Internetseite der Stadt Neuburg heißt. Nahversorgung ist nicht weit, Radwege führen in die Stadt, gleichzeitig schweift der Blick über die Felder. Für jeden Häuslebauer ist das Angebot der Stadt Neuburg ein Traum. Drei Parzellen für Einfamilienhäuser stehen zur Auswahl, doch zugleich ist es ein finanzielles Wagnis. Mindestens 260.000 Euro gilt es aufzubringen – und dann besitzt man lediglich einen erschlossenen Bauplatz. Angesichts der Zinsentwicklung und der noch hohen Baupreise braucht es Käufer mit guten Rücklagen, um den Traum vom Eigenheim zu realisieren.

