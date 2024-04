Grußkarten aus Neuburg: Firma Weigert stellt zum Jahresende ihre Produktion ein

Plus Nach 76 Jahren endet die Ära der Glückwunschkarten-Firma in Neuburg. Kostenexplosion und Digitalisierung zwingen zum Aufgeben. Wie es bis Jahresende weitergeht.

Und wieder steht ein Neuburger Traditionsbetrieb vor dem Aus. Die Glückwunschkarten-Firma Franz Weigert stellt zum 31. Dezember nach 76 Jahren ihre Produktion ein. „Angesichts der immensen Kostensteigerung bleibt uns keine Alternative“, erklärte Philipp Weigert, der zusammen mit seinem Bruder Franz-André Weigert seit 2015 das Familienunternehmen führt, auf Anfrage. Weil die Preise für Papier, Zellophan, Energie sowie die Lohn- und Arbeitskosten in den zurückliegenden Jahren förmlich explodierten, sei die Produktion von Glückwunschkarten inzwischen nicht mehr rentabel. Hinzu kommt, dass handgeschriebene und hübsch illustrierte Post zum Geburtstag, zu Weihnachten, zur Taufe oder anderen Ereignissen wegen der Nutzung von E-Mail und sozialen Medien schlicht ihren Charme verloren haben.

Von der Schließung sind laut Weigert rund 45 Beschäftigte betroffen. Darunter befinden sich auch Heimarbeitsplätze und Minijobber. Sie alle wurden vor rund zwei Wochen von den Inhabern über das bevorstehende Ende informiert. Zusammen mit dem Betriebsrat werde nun ein Sozialplan erarbeitet, sagte Philipp Weigert, dem die Entscheidung ebenso wie seinem Bruder überaus schwerfiel: „Wenn ich eine andere Lösung gehabt hätte, dann wäre ich wirklich sehr froh darum gewesen. Aber so blieb uns leider keine andere Wahl.“ In diesem Zusammenhang betonte Weigert ausdrücklich, dass es sich bei dem bevorstehenden Aus keinesfalls um eine Insolvenz handele. „Es geht einfach nicht mehr weiter.“