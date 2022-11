Neuburg

19:00 Uhr

Günter Grünwald in Neuburg: Als Tante Lisbeth fast "entkernt" wurde

Günter Grünwald benötigt für sein Programm "Definitiv vielleicht" keine Requisiten. Am Montagabend war er zu Gast im Neuburger Kolpinghaus.

Plus Der Ingolstädter Kabarettist tritt im Neuburger Kolpinghaus auf. Mit kuriosen Vergleichen und bayerisch-derben Schimpftiraden bringt er sein Publikum zum Lachen.

Von Laura Gastl

"Buh!" – und damit ist das Grusel-Programm an diesem Halloween-Abend auch schon wieder beendet. Zumindest im Neuburger Kolpinghaus, wo Kabarettist Günter Grünwald auf der Bühne steht. Mit seinem – inzwischen nicht mehr ganz so neuen – Programm "Definitiv vielleicht", mit dem er bereits seit 2019 auf Tour ist, hat der Ingolstädter in Neuburg fast schon ein Heimspiel.

