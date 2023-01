Gut 1100 Teilnehmer für das Donauschwimmen

Mit der Anmeldefrist ist die maximal zulässige Teilnehmerzahl für das Neuburger Donauschwimmen in diesem Jahr erreicht. Viele Schwimmer kommen von weit her, auch wenn es keinen Ball gibt.

Es war eine Punktlandung. Zum diesjährigen Donauschwimmen in Neuburg am 28. Januar haben bis zum Anmeldeschluss am 6. Januar gut 1100 Menschen ihre Zusage abgegeben. "Die Parkhalle ist für maximal 1200 Menschen genehmigt, damit liegen wir genau im Soll, wenn man unsere eigenen Helfer noch dazurechnet", sagt Wasserwachts-Vorsitzender Matthias Brendel.

Noch bis Weihnachten sah es vergleichsweise mau mit den Anmeldezahlen aus. Nur rund 500 Männer und Frauen hatten bis dahin ihr Interesse bekundet. Doch in den vergangenen zwei Wochen kam der große Schub, etwa 600 weitere Anmeldungen gingen kurzfristig ein. Weil in diesem Jahr kein Donauschwimmerball stattfindet, gab es keinen Druck, sich frühzeitig um eine Anmeldung zu bemühen, erklärt Brendel die Verzögerung. Dass auch ohne den beliebten Faschingsball so viele Schwimmer - auch aus dem Norden Deutschlands und den Partnerstädten Sète und Jesenik - nach Neuburg kommen würden, hätte der Vereinsvorsitzende nicht vermutet. Etwa 200 Auswärtige werden in Turnhallen übernachten.

Rückblickend wäre es nun doch möglich gewesen, den Ball zu veranstalten. Doch es hilft nichts: Als die Entscheidung fallen musste, war nicht absehbar, wie es um Corona und die Gaskrise bis Ende Januar steht. Ein Donauschwimmen ohne Ball soll jedoch die Ausnahme bleiben: "Nächstes Jahr findet er definitiv wieder statt", gibt er sich optimistisch.

Am Dreikönigstag haben sich 19 Wasserwachtler erneut in die Donau gewagt. Wie schon an Neujahr ließen sie sich von der Staustufe Bittenbrunn bis zum Ruderclub hinuntertreiben. Die Wassertemperatur lag bei etwa sieben Grad. "Bacherlwarm", meinte Matthias Brendel süffisant.

In diesem Jahr feiert die Neuburger Wasserwacht ihr 75-jähriges Vereinsbestehen. Am Tag des Sommer-Donauschwimmens am 5. August wird es im Vorfeld des Gaudi-Schwimmens eine Schauübung der Wasserwacht auf der Donau geben. Am Abend feiern die Mitglieder dann mit befreundeten Vereinen unter sich.

