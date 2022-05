Gut angelegtes Gold für Neuburger Vereine

Altes Zahngold wird zu Geld und das wird zur Spende für drei wichtige Neuburger Vereine: Tafel, ELISA und Hospizverein.

Viele seiner Patienten haben ihr Scherflein dazu beigetragen, dass die Neuburger Tafel, der Familiennachsorgeverein ELISA und der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen sich über ordentliche Spenden freuen können. Wann immer die Patientinnen und Patienten einverstanden waren, hatte Zahnarzt Fritz Kreissig altes Zahngold, von ausgetauschten Kronen oder Inlays beispielsweise, gesammelt. Über den Zeitraum von drei Jahren kamen so über 15.000 Euro zusammen.

Spenden vom Zahnarzt für drei Neuburger Vereine

Fritz Kreissig teilte die Spende auf drei Neuburger Vereine auf. Die Neuburger Tafel erhielt 5040 Euro davon. Da die Spende nicht zweckgebunden ist, wird das Geld in den laufenden Betrieb fließen. Dazu Vereinsvorsitzende Philomena Schlamp: "Alleine der Laden kostet pro Jahr 35.000 Euro. Dazu betreiben wir drei Kühlfahrzeuge.“ Jeder Euro ist daher wichtig. Außerdem habe sich die Anzahl der Bedürftigen, die sich bei der Tafel mit Lebensmitteln versorgen, in den letzten Jahren fast verdoppelt. Waren es bisher rund 300 Haushalte mit etwa 600 Personen, so sind nun zusätzlich 150 ukrainische Haushalte dazugekommen. Und auch unter der Bevölkerung nimmt die Hilfsbedürftigkeit zu. Über 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer versorgen die Tafel-Klienten. Gleichzeitig mit dem anstieg der Bedürftigen würden leider die Lebensmittelspenden zurückgehen, so Philomena Schlamp. Ein doppeltes Dilemma, in dem die Tafel steckt.

Die Tafel, ELISA und der Hospizverein können sich freuen

Die Neuburger Tafel war nicht der einzige Verein, der einen warmen Geldregen erhielt. Jeweils 4000 Euro aus dem Zahngold-Spendentopf vom Zahngold der Patienten von Zahnarzt Fritz Kreissig gehen an ELISA und an den Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen. Bei diesen Vereinen ist das Geld gut aufgehoben, wie Fritz Kreissig sich sicher ist. Viele seiner Patienten sind mit der Spendenpraxis bereits vertraut und sprechen oft von sich aus an, dass sie ihr Zahngold gerne spenden. „Ihnen allen gebührt der Dank, denn nur mit den Patienten ist eine solche Spende möglich.“ Zahngold enthält häufig Fremdmaterialien, die erst auf chemischen Weg abgeschieden werden müssen. Nach der Aufbereitung liegt der Wert einer Krone, ja nach Goldpreis, bei circa 50 Euro.