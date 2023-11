Gute Gaben von Hoffmann Mineral zu Weihnachten

Großzügig spendet die Unternehmensgruppe Hoffmann aus Neuburg seit Jahren für soziale Organisationen, Einrichtungen und den Jugendsport. 2023 sind es über 60.000 Euro.

Die Unternehmensgruppe Hoffmann hält an ihrer langjährigen Tradition fest und spendet vor Weihnachten mehr als ansehnliche Beträge für den guten Zweck. Über 60.000 Euro fließen an soziale an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen wie auch Sportvereine. Bewusst werden hier jedes Jahr gleiche Maßstäbe angelegt, so dass die 67 Empfänger an den Standorten der Unternehmensgruppe verlässlich damit rechnen können. Manfred Hoffmann, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe: „Kontinuität ist uns hier ein wichtiges Ziel.“

Zur Spendenübergabe am Neuburger Firmensitz waren Kristin von Philipp und Ursula Grau von Unicef Neuburg gekommen. Ihre arbeitet unterstützt Hoffmann Mineral mit 10.000 Euro. Sie berichtete von der Arbeit der Neuburger Unicef-Gruppe, wo das Spendensammeln mit hohem Engagement von einer immer älter werdenden kleinen Gruppe getragen wird, so dass Jüngere sehr willkommen wären, um diese wichtige Aufgabe auch in Zukunft fortführen zu können.

Hoffmann Mineral hat bereits über 50.000 Euro für die Kartei der Not gespendet

NR-Redaktionsleiterin Barbara Wild bedankte sich herzlich für eine Spende von 10.000 Euro für die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Seit 2011 bedenkt Manfred Hoffmann jedes Jahr die Stiftung, insgesamt hat einschließlich der diesjährigen Summe 51.500 Euro überwiesen. Unterstützt werden Menschen, die dort leben, wo auch die Augsburger Allgemeine erscheint. „Wenn sie die Stiftung unterstützen, unterstützen Sie Menschen in Not vor unser aller Haustüre“, verdeutlicht NR-Redaktionsleiterin Barbara Wild.

Sabine Schneider dankte als Sportreferentin der Stadt stellvertretend für die Spenden für die Sportvereine in einer Gesamthöhe von 10.600 Euro. Sie bestätigt, dass die Sportvereine ein wichtiges Element der gesellschaftlichen Jugendarbeit sind. 31 Sportvereine werden hier unterstützt, an der Spitze der TSV 1862 Neuburg, mit 3.500 Euro, gefolgt von Skiclub Rennertshofen und dem TSV Ober- und Unterhausen mit jeweils 775 Euro. Gemessen wird die Summe an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Verein.

Auch die Welthungerhilfe erhält von Hoffmann Mineral eine Spende von 10.000 Euro. 4.000 Euro gibt es für den SKM, den Katholischen Verein für Soziale Dienste Neuburg. Weitere 32 sozial tätige Vereine und auch Kindergärten erhalten Summen im mittleren und oberen dreistelligen Bereich.

Geschäftführer Manfred Hoffmann (68) kann mitteilen, dass nach einem eher schwierigen Jahr 2022, wo es viele Verwerfungen mit Energie-, Verpackungs- und Rohstoffpreisen gab, die Gruppenunternehmen sich im Ergebnis deutlich erholt haben. Der Absatz in ausgelieferter Menge hat trotzdem gelitten, bei Hoffmann Mineral um etwa 15 Prozent, bei Sonax ein wenig.

In Oberhausen plant man bei der Autopflege weiter zu investieren, also nun erst das Produktionsgebäude bis Ende 2024 fertigzustellen, und wird dann sehen, wann und in welchen Schritten die ersten Produktionsanlagen dort errichtet werden. Weiterhin sei angesichts der weltweit und insbesondere in Deutschland unsicheren Konjunktur Vorsicht geboten, eine generelle Erholung der Wirtschaft nicht selbstverständlich. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe 605 Mitarbeiter, davon 34 Azubis, und macht einen Umsatz von 185 Millionen Umsatz. (AZ/fene)