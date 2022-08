„Gute Seele des Geschwaders“: So kam es zur Auszeichnung für Irene Köchl

Irene Köchl, die "gute Seele" des Neuburger Geschwaders, erhielt das Ehrenzeichen der Bundeswehr in Gold. Wie es dazu kam und wie sie darauf reagierte.

„Das Ehrenzeichen der Bundeswehr ist der Dank der Demokratie an Demokraten, an Staatsbürger, die durch besonderen Einsatz für unser Land mehr getan haben als ihre Pflicht!“ Dieses Zitat stammt vom ehemaligen Bundesverteidigungsminister Hans Apel am 12. November 1980, als er die ersten 34 Auszeichnungen an Soldaten und zivile Mitarbeiter der Bundeswehr übergab. Wer nach 44 Dienstjahren das Prädikat „gute Seele des Geschwaders“ genießt, ist auch eine heiße Kandidatin für dieses Ehrenzeichen.

Das dachte sich auch die aktuelle Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Als sie das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg besuchte, legte sie für Irene Köchl das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold in ihr Reisegepäck. Nach 44 Dienstjahren hat sich die Personalbearbeiterin diese Auszeichnung mehr als verdient. Irene Köchl stach in über 40 Jahren vor allem dadurch hervor, dass sie sich weit über das Tagesgeschäft hinaus leidenschaftlich engagierte. Als zivile Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson und Personalrätin. Mit ihrer enormen Fachkompetenz verteidigte sie vehement die Sache. Dadurch erwarb sie sich auch bei vorgesetzten Dienststellen viel Respekt und großes Ansehen. Der Erfolg ihrer Arbeit liegt gemäß Laudatio auch im Fingerspitzengefühl, Herz- und Menschlichkeit.

Nicht zuletzt deshalb setzte sich Kommodore Oberst Gordon Schnitger „mit Nachdruck“ für die Ehrung von Irene Köchl ein. Dass sie das Ehrenkreuz aus der Hand von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht erhielt, freute Irene Köchl ganz besonders. „Ich freu mich auf jeden Fall narrisch“, war die erste Reaktion von Irene Köchl. Dabei attestierte sie dem Kommodore eine gelungene „geheime Kommandosache“. Schließlich bekomme sie als Personalbearbeiterin sehr viel mit, was im Geschwader läuft. „Dass ich diese Ehrung bekomme, ging allerdings komplett an mir vorbei,“ staunte Irene Köchl freudig. (pm)

