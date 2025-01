Gute Stimmung im eisigen Wasser: Das war das Neuburger Donauschwimmen 2025

Um 13 Uhr fällt an der Staustufe Bittenbrunn der Startschuss. Doch offenbar bekommt das so mancher im ersten Moment gar nicht mit. Erst nach und nach steigen die Menschen in ihren Neoprenanzügen in die Donau. Die Folge des etwas zögerlichen Starts: Die Schwimmerinnen und Schwimmer bilden im Wasser eine längere Schlange als sonst. „Das habe ich so noch nicht gesehen“, sagt ein Vertreter des THW, der das Boot für die Pressevertreter steuert.

Insgesamt sind es an diesem milden Januar-Samstag 1859 Mutige, die sich in die vier Grad kalte Donau wagen - etwa 100 weniger als ursprünglich angemeldet. „Die Grippewelle hat keinen Halt vor dem Donauschwimmen gemacht“, sagt Matthias Brendel, Chef der Neuburger Wasserwacht. Er freut sich über das erste „normale“ Donauschwimmen seit Jahren. Nach Absagen wegen der Corona-Pandemie und einer Verkürzung der Strecke im Vorjahr aufgrund von Hochwasser absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr wieder die vollen vier Kilometer von Bittenbrunn bis zum Donauruderclub.

Die „Hauser" aus Oberhausen fallen mit einem Rodeo-Aufbau auf und gewinnen damit den ersten Platz bei den Großgeräten.

Europas größtes Winterschwimmen in Neuburg

Die Stimmung ist ausgelassen, die Verkleidungen und Boote sind kreativ. Die „Hauser“ aus Oberhausen fallen mit einem Rodeo-Aufbau auf, verbunden mit der Botschaft: „Zähmt die Rindviecher dieser Welt.“ Die Jury belohnt dieses Großgerät nach dem Schwimmen mit dem ersten Platz. Dahinter landet „H2O“ aus Remscheid, die eine auf einem Netz-Gebilde thronende Meerjungfrau zu Wasser lassen. Die Schafkopffreunde Neuburg haben einen schwimmenden Radlweg gebaut. Und die Vertreter der Stadt Neuburg, darunter Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, bedanken sich mit einem großen Schild bei allen Hochwasser-Helfern.

Europas größtes Winterschwimmen hat auch heuer wieder Gruppen von nah und fern angelockt. Die weiteste Anreise hatte die Delegation der Neuburger Partnerstadt Sète. Ansonsten sieht man beispielsweise Schwimmer aus Fürth, Ansbach, Kempten oder Erfurt.

Rund 8000 Zuschauer beim Donauschwimmen 2025

Laut Veranstalter fiebern rund 8000 Menschen am Ufer mit. Der größte Andrang ist natürlich am Donaukai, dort versammeln sich zahlreiche Menschen, die den Schwimmern winken und zujubeln. Etwa 320 Ehrenamtliche, unter anderem von der Wasserwacht, dem BRK, dem THW und der Feuerwehr, sind im Einsatz, damit die Großveranstaltung reibungslos über die Bühne gehen kann - und genau das tut sie.

Nach etwa 45 Minuten erreichen die ersten Schwimmer den Donauruderclub, nach und nach kommen alle Teilnehmer am Ziel an. „Es war eine Riesen-Gaudi“, strahlt eine Frau, als sie von der Donau auf den Steg steigt. Wasserwacht-Chef Brendel fällt nach eigenen Angaben ein Stein vom Herzen. „Wir sind hochzufrieden“, betont er auf Nachfrage. Gute Rahmenbedingungen, ausgelassene Stimmung, viele Zuschauer, und das wichtigste: Es ist nichts Gravierendes passiert. 13 Teilnehmer mit leichten Unterkühlungen müssen die Helfer versorgen. Angesichts von rund 1850 Teilnehmern könne man von einem sehr guten Verlauf sprechen, so Brendel.

80 Eisschwimmer wagen sich in die Neuburger Donau

Mit dafür verantwortlich sei Kraftwerksbetreiber Uniper. Vor dem Rennen war die Abflussmenge der Donau relativ gering. Auf Brendels Bitte hin öffnete Uniper in Bittenbrunn die Staustufe etwas, damit das Wasser schneller fließt und die Schwimmer schneller ans Ziel kommen. Ohne dieses Entgegenkommen hätte man wohl mit deutlich mehr Unterkühlungen zu tun gehabt, so Brendel.

Apropos Kälte: Knapp 80 Unverfrorene sind in diesem Jahr als Eisschwimmer dabei. Sie trotzen der vier Grad kalten Donau ohne schützenden Neoprenanzug und schwimmen von der Posttreppe bis zum Bootshaus, wo es sofort heiße Getränke gibt.