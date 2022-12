Gutes Arbeitsklima und Miteinander bei der Neuburger Polizei

Plus Heinz Rindlbacher fühlt sich wohl als neuer Chef der Polizeiinspektion Neuburg. Gegen Betrügereien zu Lasten von Senioren will er vorgehen.

Reines Neuland war Neuburg nicht für ihn, dafür hat Heinz Rindlbacher als Pressesprecher der früheren Polizeidirektion zu viele Vorkenntnisse. Mittlerweile ist der neue Polizeichef voll angekommen in seiner neuen Dienststelle.