Gutscheine zu gewinnen: Der Neuburger Kinopalast feiert 20. Geburtstag

Es war ein großer Schritt für Roland Harsch - und ein mindestens genau so großer Schritt für Neuburg. Da entstand mitten im neu anwachsenden Industriegebiet zwischen Schwalbanger und Ostend ein Kino - auf dem hohe Erwartungen lagen. "Kinopalast" war der verheißungsvolle Name des Projekts, für das am 25. Dezember 2003 der Startschuss fiel. 20 Jahre später hat sich der Kinopalast zu einer echten Institution in der Region gemausert. Zeit für den Kinobetreiber, anlässlich des Geburtstags einen Blick auf die vergangenen Jahrzehnte zu werfen.

"Ich hatte großen Respekt vor dieser Entscheidung", erinnert sich Harsch. Erst im Jahr 2000 hatte er sich selbstständig gemacht, um sich komplett auf das Neuburger Kino (damals noch das Hofgartentheater in der Innenstadt) zu konzentrieren. Nur zwei Jahre später steht Bauunternehmer Hans Mayr vor ihm. Mit einer waghalsigen wie reizvollen Idee: einem neuen Kino für Neuburg. "Meine Eltern waren strikt dagegen", sagt Harsch und lacht. Doch ihn selbst lässt die Idee nicht los. Schon Jahre davor munkelte man darüber, ob ein neues Kino sinnvoll ist. Zu baufällig war das Hofgartentheater geworden, man hätte umfangreich und sehr kostspielig renovieren müssen. Warum also nicht gleich einen Neustart wagen?

Zusammen feierte man die Eröffnung des Neuburger Kinopalastes im Jahr 2003: (von links) Roland Harsch, Hans Mayr, Kinobetreiber Alfred Speiser und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Foto: Xaver Habermeier (Archivbild)

Harsch wagt es. Über Hans Mayr lernt er Kinobetreiber Alfred Speiser aus Weinheim kennen und die beiden entscheiden, dass sie ein neues Kino für Neuburg bauen wollen. Als Standort wird das junge Industriegebiet an der B16 auserkoren, ein Gebäude steht dort bereits, das nun zum Kinopalast ausgebaut werden soll. Eigentlich ist es für ein Kino untypisch, die Decken sind viel zu niedrig für einen klassischen Saal mit der riesigen Leinwand. Und dennoch: 2003 ist Baubeginn.

Es ist eine turbulente Zeit für Harsch: "Das Kino wurde in drei Monaten gebaut." Eigentlich möchte er gerne schon vor Weihnachten den Kinopalast eröffnen, so könnte er das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen. "Spätestens dann aber zum 25. Dezember", lautet die Devise. Harsch kauft viel gebraucht ein von Kinos, die schließen, er stellt Förderanträge, es geht zu den Banken. "Das war eine unglaublich spannende Zeit vor der Eröffnung, große Veränderungen wurden sichtbar und ebenso große Rechnungen flatterten herein."

Harsch und seine Familie arbeiten bis Heiligabend, die Maler setzen letzte Pinselstriche, "nur in die hinteren Ecken durfte niemand schauen, da war noch nichts fertig", erinnert sich Harsch und lacht. Er und Ralph Feigl vom Partnerkino in Eichstätt räumen eine ganze Nacht Gläser ein, Bekannte spritzen noch etwas Silikon in die Ecken. Und dann kam er, der große Moment am zweiten Weihnachtsfeiertag. "Mir war nur wichtig, dass der Elektriker vor Ort ist, damit die ersten Vorführungen klappen." Und es klappt.

Der Kinopalast Neuburg eröffnet vor 20 Jahren mit zahlreichen Ehrengästen. Foto: Xaver Habermeier (Archivbild)

Die Eröffnung wird ein voller Erfolg, "die ersten zwei Wochen waren wir immer komplett ausgebucht". Zahlreiche Neuburger strömen ins Kino, bequeme Sessel locken in die Säle. Der neue Komfort unterscheidet den Kinopalast spürbar vom Hofgartentheater.

Ein turbulenter Anfang, dem turbulente Jahre folgen. Die Technik ändert sich ständig, ebenso die Freizeitgewohnheiten der Zuschauer. "Um die Freizeitminuten der Gäste begann ein Wettstreit, in den schnell zahlreiche Streamingdienste eintraten", meint Harsch. Um den Neuburger nach wie vor ein besonderes Erlebnis zu bieten, folgen zahlreiche Sanierungen, neue Säle kommen dazu, erst in den vergangenen Monaten ein völlig neues Design mit einem Hauch Luxus.

"Ins Kino gehen die Menschen heute viel spontaner. Eine Woche vorher seine Karten per Telefon zu reservieren, das ist lange vorbei." Wer heute den Kinopalast besucht, entscheidet sich bewusst dafür, weil ein besonderer Film lockt, regelmäßig einen Platz in einem der Säle zu buchen, das machen nur rund 30 Prozent der Menschen. 30 Prozent kommen ein- bis zweimal im Jahr, der Rest gar nicht.

Die Digitalisierung hat auch die Arbeit der Kinoangestellten sehr verändert. "Früher hingen wir den ganzen Tag am Telefon, heute werden Plätze online reserviert." Auch wenn sich viel verändert hat, hat Harsch die Entscheidung, das Kino zu führen, nie bereut. "Ich würde manches anders machen, zum Beispiel gleich ein neues Gebäude bauen und das direkt auf ein Kino auslegen, ohne Kompromisse zu machen. Doch wenn wir das damals nicht gemacht hätten, hätte Neuburg heute kein Kino mehr". Die vergangenen 20 Jahre hätten ihn in seiner Entscheidung bestätigt.

Denn Harsch ist immer noch sehr zufrieden, "ich glaube nach wie vor an das Kino." Es sei ein Ort zum fühlen, riechen und vor allem gemeinsame Emotionen: "Man lacht gemeinsam, erschreckt sich zusammen, vergießt im gleichen Moment Tränen." Es sei die Chance, einen Moment dem Alltag zu entfliehen und all die fantastischen Welten einzutauchen, die die Kinofilme eben so bieten.

