Gymnasiast aus Neuburg in Chemie unter den besten 15 Schülern in Deutschland

Felix Silbernagl ist Schüler am Gymnasium in Neuburg und hat bei der bundesweiten Chemieolympiade die Endrunde erreicht.

Die Chemieolympiade ist ein jährlicher Wettbewerb, bei dem die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ihr Wissen im Fach Chemie unter Beweis stellen müssen. Das dort abgeprüfte Wissen geht bereits in den ersten Runden weit über den Schulstoff hinaus und erfordert zudem kreatives und logisches Denken. Felix Silbernagl besucht die 10. Jahrgangsstufe des naturwissenschaftlichen Zweigs am Descartes-Gymnasium und hat in diesem Schuljahr zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen. Er ist ein echtes Ass in Chemie und das zeigt er bei gleich zwei Wettbewerben.

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme am Auswahlseminar in Göttingen hat Felix sensationell die Endrunde der Chemieolympiade erreicht, die vom 21. bis zum 27. Mai in Kiel am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik stattfindet. Er gehört somit zu den besten 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Deutschland.

Gymnasiast aus Neuburg hofft auf Teilnahme der internationalen Chemieolympiade

Das Besondere an der vierten Runde ist, dass hier nicht nur die Theorie in einer Klausur abgeprüft wird, sondern nach mehreren Tagen mit Laborarbeit auch eine praktische Prüfung stattfindet. Dort werden unter anderem anspruchsvolle Synthesen und Analysen durchgeführt. Das internationale Finale der Chemie-Olympiade wäre dann in Zürich in der Schweiz.

Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in der Chemieolympiade wurde Felix auch zur bayerischen Landesrunde des Wettbewerbs „Chemie – die stimmt!“ an der TU München in Garching eingeladen. Dort hat Felix den ersten Platz in seiner Altersstufe geholt und nimmt nun - zusammen mit fünf weiteren bayerischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern - im Juni an der dritten Runde am Regionalwettbewerb Süd in Darmstadt teil. Dort treten auch die Siegerinnen und Sieger der anderen südlichen Bundesländer an. (AZ)