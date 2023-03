Neuburg

vor 17 Min.

Hingucker in Neuburg: Das sind die neuesten Frisurentrends für den Sommer

Plus Zurück in die Siebziger und warme Töne: Im Sporthotel Rödenhof präsentierte die Friseurinnung die Schnitte des Sommers. So trägt Neuburg 2023 die Haare.

Von , Lisa-Marie Kügler Tabea Huser , Lisa-Marie Kügler Artikel anhören Shape

Der Winter ist vorbei, der Pelz muss runter, also ab zum Friseur. Welche Farben und Schnitte diesen Sommer im Trend liegen, hat Alexander Liebelt den Friseuren aus der Region am Sonntag bei einem Innungstreffen in Neuburg nähergebracht. Im Sporthotel Neuburg-Rödenhof ging unter den 250 Friseuren ein Raunen durch den Saal, als der Kreativdirektor des Landesinnungsverbandes plötzlich dem Model Antje zehn Zentimeter Haar abschnitt. Es darf bei Frauen wieder kurz sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen