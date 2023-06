Häftling legt Feuer: Brandstiftung in Neuburger Gefängnis

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst ist am 1. Juni bei der JVA Neuburg-Herrenwörth vor Ort. Dort wurde ein Feuer gelegt

Zu einer Brandmeldung in ein Gebäude mit hoher Personenzahl, der Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth wurden am späten Donnerstagabend, 1. Juni, ein Vielzahl von Rettungskräften entsandt. Das teilte die Polizei mit.

Wie eine Sprecherin der Polizeipräsidium Oberbayern bestätigt, hat ein 20-jähriger Häftling, welcher legitim ein Feuerzeug besaß, versucht mehrere Möbelstücke in Brand zu stecken. Durch umsichtiges und schnelles Handel konnten Beamte der Justizvollzugsanstalt den Brand in der Entstehungsphase löschen und so eine Katastrophe verhindern.

Wie durch ein Wunder wurden durch das Brandgeschehen keine Insassen oder Personal verletzt. Wie bei solchen Sonderobjekten üblich, wurden eine Vielzahl an Rettungskräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an den Unglücksort entsendet. Nach Erkundung und Lagebeurteilung konnte jedoch frühzeitig Entwarnung gegeben werden. Durch den Rettungsdienst wurden die Betroffenen gesichtet, musste aber keiner weiteren medizinischen Versorgung zu geführt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zum genauen Hergang übernommen. (AZ)