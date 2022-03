Neuburg

20:00 Uhr

Händler in der Färberstraße in Neuburg sehen Umgestaltung positiv

Plus Nach den Betroffenen in der Schmidstraße, stellte die Stadt Neuburg denen in der Färberstraße Zeitplan und Konzept für den Umbau vor. Die Fußgängerzone war dabei kaum Thema.

Von Andreas Zidar

Es geht um den Spagat, die Aufenthaltsqualität in der Neuburger Innenstadt zu verbessern und gleichzeitig die mobile Erreichbarkeit erhalten. Stadtmarketinggeschäftsführer Michael Regnet sieht darin den Auftrag, der nach der Bürgerbefragung bei „Neuburg leuchtet“ zu erledigen ist. Bevor der Stadtrat am 22. März über Zeitplan und Konzept der Umgestaltung zunächst für die Schmid- und Färberstraße entscheidet – Termin für die Rosenstraße steht noch aus – wurden bereits die direkt Betroffenen in der Schmid- und am Donnerstagabend auch die in der Färberstraße informiert.

