Neuburg/Hamburg

vor 36 Min.

Campus Neuburg: So entstand das Konzept für das neue Stadtquartier

Plus Der Campus wird einen Teil der Stadt Neuburg grundlegend verändern. Der Hamburger Architekt Jan Blasko erklärt im Interview, was dort möglich ist und was bleiben muss.

Von Barbara Wild

Herr Blasko, ihr Architekturbüro gmp hat die Gebäude für den Campus in Neuburg entworfen. Wie sind sie an das Projekt herangegangen?



Jan Blasko: Anfangs gab es eine grobe Vorstellung davon, welche Funktionen das Gelände erfüllen soll. Die Frage war nur, wie wir das am besten vor Ort umsetzen. Vergangenes Jahr haben wir deshalb mit Vertretern des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt, der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) und der Stadt Neuburg einen zweitägigen Workshop veranstaltet und haben gemeinsam eine Idee für das Areal entwickelt. Es gibt eine Reihe Parameter, die unveränderlich sind: der alte Baumbestand, die historischen Bauten, die schiefe Ebene des Geländes. Am Ende dieser Arbeitsphase gab es ein Modell aus Pappe und Styrodur.

Jan Blasko ist Partner bei gmp. Das Hamburger Architekturbüro hat den Campus Neuburg geplant. Foto: Gmp

Ihr Entwurf verbindet die historischen Gebäude mit moderner Architektur. Macht es das schwieriger?



Blasko: Nein, die Vorgabe war klar und ist eine Gegebenheit, die die Konversionsfläche prägt. Derzeit ist das Areal nach außen hin abgeschottet. Diesen Umstand gilt es unter Einbeziehung des Altbestandes aufzubrechen. Die historischen Gebäude werden komplett saniert und sind ein Charakteristikum des Campus. Dort werden die Verwaltung und der Kindergarten untergebracht. Wir nehmen die Optik der Backsteine aber bei den Neubauten auf und verkleiden die Fassade mit Terracotta-Keramik-Elementen. So fügt sich Alt und Neu zusammen. Gleichzeitig öffnet sich der Campus hin zur Donauwörther Straße, ist offen und durchlässig. Das war eine zentrale Idee, die wir aus dem Workshop mit der Stadt und der THI mitgenommen hatten.

