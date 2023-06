Handkurbelkarussell am Schloßfest: "Natürlich schieben wir von Hand"

Der BSV Neuburg, der auf dem Schloßfest das Handkurbelkarussell betreibt, beantwortet vorab die häufigsten Fragen - etwa, warum die Aktiven beim Fest nicht abnehmen.

Die Aktiven des BSV Neuburg, die auf dem Schloßfest das Handkurbelkarussell betreiben, bekommen rund um das Fest vor allem diese Fragen gestellt: "Schiebt ihr tatsächlich von Hand an?", "Darf da auch ein Erwachsener mitfahren?" und "Wie viel nehmt ihr an so einem Schloßfest ab?" In einer Mitteilung möchten die Beteiligten vorab darauf antworten.

"Natürlich schieben wir von Hand, ohne Motor und sonstige Unterstützung", betont Ralf Turban vom BSV. Die zweite Frage nach den Erwachsenen-Mitfahrern würden regelmäßig die vielen Gruppen, die mitfahren und direkt auf dem BSV-Karussell musizieren und ihren Spaß haben, beantworten. Bis zu 30 Erwachsene habe man schon mitgenommen auf die Runden durch die Neuburger Altstadt, darunter auch die kompletten Landsknechte oder die Stadtwache und das Traumtheater. "Und jeder, der dabei war, wird bestätigen, dass dieses kleine Handkurbelkarussell enorm Spaß macht", heißt es. Da seien die schweißtreibenden Anschiebe-Trainingseinheiten der BSV-Fußballer schnell vergessen, wenn man in die lachenden Gesichter der Mitfahrer sehe.

BSV Neuburg betreibt Karussell auf dem Neuburger Schloßfest

Natürlich seien die jeweils sechsstündigen Anschiebe-Schichten auch anstrengend, doch durch den Zusammenhalt der Fußballer bei insgesamt über 60 verschiedenen Helfern aller Altersgruppen und Mannschaften von U7 bis AH sei die Belastung durchaus machbar. "Wer beim nächsten Mal mit anschieben möchte, kann gerne zu einem unserer BSV-Teams hinzukommen", schreibt der Verein. Und natürlich gebe es entsprechend kulinarischen Ausgleich durch flüssige und feste Nahrung, womit sich die dritte Frage wie von selbst beantworte: "Nein, wir nehmen nichts ab." Übrigens steht ein kleines Jubiläum an: Bereits seit 30 Jahren ist man mit dem Karussell am Schloßfest vertreten. (AZ)

