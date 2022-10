Handwerker fordern Wertschätzung: „Ohne uns stirbt Deutschland aus“

Plus Auf der Freisprechfeier der Kreishandwerkerschaft in Neuburg betonen die Verantwortlichen die Bedeutung des Handwerks. Staatssekretär Roland Weigert sorgt für einen kleinen Eklat.

Feierlich im würdigen historischen Rahmen der Großen Dürnitz im Neuburger Schloss sprach Kreishandwerksmeister Hans Mayr 42 Junggesellen und 20 Junggesellinnen aus insgesamt 50 Ausbildungsbetrieben frei. Vor zehn Jahren waren es noch 120 gewesen, deshalb bat Mayr die zahlreichen Ehrengäste, die mit ihrer Anwesenheit zeigten, wie wichtig ihnen gut ausgebildete junge Handwerker seien, für das Handwerk zu werben. „Handwerker werden immer Arbeit haben, was in hochakademisierten Berufen nicht immer garantiert werden kann“, sagte Mayr, „ohne uns stirbt Deutschland aus“. Im Rahmen der Feier sorgte Staatssekretär Roland Weigert für einen kleinen Eklat.