Handwerkerball 2015: Walzer, Weißwürste und gute Stimmung

Es ist Ballsaison in Neuburg - und traditionell feiern in diesen Wochen nicht nur die Faschingsvereine, sondern auch das Handwerk das neue Jahr mit einer glamourösen Abendveranstaltung. So auch diesen Samstag im Neuburger Kolpinghaus mit gut 300 Gästen. Wie lange es den Handwerkerball in dieser Form schon gibt, das kann nicht einmal Kreishandwerksmeister Hans Mayr sagen. „Aber seit mehr als 40 Jahren denke ich schon“, schätze er. Traditionen wie die Weißwürste um Mitternacht und so manche Walzerrunde auf dem Tanzparkett gehören mindestens ebenso lange dazu. Doch über die Jahre haben es die Organisatoren geschafft, das Event zu einem der gesellschaftlichen Höhepunkte Neuburgs zu entwickeln und es als solches zu bewahren. Längst schmeißt sich auch die junge Generation ins bodenlange Ballkleid oder in den festlichen Anzug mit Fliege - und tanzt Foxtrott und ChaChaCha.

Bevor das Parkett jedoch eröffnet wurde und die Paare zur Livemusik von Solid Sonics - der Band der Neuburger Musikschule um Oliver Wasilesku - ihre Kreise zum ersten Walzer des Abends drehten, begrüßte Hans Mayr offiziell. Es freue ihn, dass es erneut kein Problem gewesen sei, die Tische zu vergeben. Aus sämtlichen Branchen des Handwerks aus der Region hatten sich Vertreter samt Gästen angemeldet. Birgit Birkmeier, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, hatte die Fäden der Organisation gemeinsam mit den Innungsmeistern und -meisterinnen in der Hand gehabt. Dieses Jahr wagte das Team eine neue Sitzverteilung an langen Tafeln statt Achtertischen.

Natürlich fehlten auch Gäste aus der Politik und dem Neuburger Stadtrat nicht. Landrat Peter von der Grün machte dem Handwerk seine Aufwartung und auch die ehemalige Staatsministerin Christine Haderthauer gehört seit ihrem Umzug nach Neuburg fest zu den Gästen des Abends. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling betonte in seinem Grußwort, wie wichtig die Rolle des Handwerks in der regionalen Wirtschaft sei. „Ihr seid bei uns ein echter Stabilitätsfaktor und das Rückgrat der lokalen Wirtschaft“, sagt Gmehling. Da sei es mehr als passend, dass sich das Handwerk einmal im Jahr selbst feiert. „Das habt ihr euch alle verdient.“

Kreishandwerksmeister Hans Mayr begrüßte die Gäste bei Handwerkerball 2025. Foto: Germaine Nassal

Mehr förmliche Worte aber spart man sich beim Handwerkerball, denn es soll getanzt werden. Tatsächlich war das Parkett stets gut gefüllt, was auch an der abwechslungsreichen Songliste und guten Perfomance der Neuburger Band Solid Sonics lag. Zuletzt hatte die Kombo um Oliver Wasilesku 2019 auf dem Handwerkerball gespielt. Dass es dieses Jahr erneut eine gute Wahl war, spiegelte die Tanzfreude der Paare. Überzeugend der Gesang der Frontfrauen, überraschend unter anderem die live gespielten Geige beim Tango.

Traditionell gehört zum Handwerkerball auch die Tanzeinlage der Neuburger Burgfunken. Gut 40 Minuten zeigte der Große Hofstaat seinen diesjährigen Gardemarsch und seinen Showtanz, was die Gäste angesichts der sportlichen Leistungen und der tänzerisch ausgewogenen Darbietung sichtlich beeindruckte. Erst die Woche zuvor hatten die Burgfunken ihr Programm beim Krönungsball ebenfalls im Kolpinghaus erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Nun steckt das ganze Team schon mittendrin im Fasching, denn parallel lief das Große Gardetreffen in der Parkhalle.

Hier wird getanzt. Der Ball macht seinem Namen alle Ehre. Foto: Germaine Nassal

Das sympathische Prinzenpaar und die akrobatischen Einlagen der Garde hinterließen Eindruck. Das Kostümproblem des Krönungsballs hatte sich offensichtlich gelöst und alle strahlten in ihren neuen Outfits. Natürlich durfte danach nicht die große Runde der Ordensverleihung fehlen. Organisatoren wie Gäste wurden ausgezeichnet. Danach hieß es wieder für alle: Parkett frei - was bis in die Morgenstunden genutzt wurde.

OB-Gattin Hermine Gmehing (links) wusste beim Handwerkerball am Samstag offenbar eine lustige Geschichte zu erzählen. Foto: Germaine Nassal