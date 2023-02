Neuburg

vor 48 Min.

Handyanalyse in Neuburger Innenstadt: "Wir erhalten keine persönlichen Daten"

Plus Das Stadtmarketing lässt neuerdings Handydaten in Neuburg auswerten. Die Verantwortlichen treten Datenschutzbedenken entgegen und wollen Missverständnisse bei Händlern vermeiden.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Das Neuburger Stadtmarketing lässt neuerdings Handydaten in der Unteren Altstadt auswerten. So kann man anhand von Hochrechnungen Aussagen darüber treffen, wie viele Menschen zu welchen Zeiten in der Innenstadt unterwegs sind. Darüber hat unsere Redaktion jüngst berichtet. Auf den Artikel habe man zahlreiche Rückmeldungen erhalten, berichtet Leerstandsmanagerin Ilona Dischner. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchten sie und Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet einige Punkte klarstellen. Ihre wichtigsten Botschaften: In Bezug auf die Öffnungszeiten am Samstag gehe es ihnen nicht um eine Ausweitung, sondern eine Verlagerung der Verkaufszeiten. Außerdem erfasse man keine persönlichen Daten der Nutzerinnen und Nutzer.

