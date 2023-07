Harfe und Gambe beim Schloßfest vereint: innige Klänge in der Schlosskapelle

Madrigalchor, Harfe und Gambe bieten beim Neuburger Schloßfest eine eindrucksvolle Matinee.

Passender kann das Ambiente kaum sein: Die Neuburger Schlosskapelle, dieses auf sehr lutherische Art prachtvolle Gotteshaus, gefüllt mit einem frohgestimmten Publikum in eleganten Renaissance-Gewändern; dazu ein bestens aufgelegter Madrigalchor mit stilechter Instrumental-Ergänzung durch Beate Fürbacher an der Harfe und Tobias Kraft an der Gambe. Es war alles angerichtet für eine geistliche Matinee, die zum Schloßfest wirklich passt.

Gabriella Lay als Dirigentin hatte nicht nur ein feines Programm protestantisch geprägter Sakralmusik ausgewählt, sondern die Sängerinnen und Sänger (von ein paar kleinen Intonations-Unschärfen abgesehen) auch optimal disponiert. Die Texte aus den Psalmen, dem Buch Genesis oder aus dem Johannesevangelium wurden mit beachtlichem Anspruch musikalisch ausgedeutet und auch von der Artikulation her sauber gestaltet.

Das gilt durchgehend, vom klar, frisch und freudig interpretierten „Exsultate Deo, adjutori nostro“ aus dem 81. Psalm über ein „Ave verum corpus“, das in dieser Version von William Byrd aus dem 16. Jahrhundert so ganz anders klingt als das berühmte Werk von W. A. Mozart, bis hin zum „Lobet den Herrn, alle Heiden“. Dieser Chor kann nicht nur zupackend im Forte singen, sondern bietet auch oft genug ein echtes Piano. Die Gefahr des immerwährenden Mezzoforte oder Mezzopiano kommt da erst gar nicht auf.

In der Schlosskapelle findet beim Schloßfest eine Matinee mit Gambe und Harfe statt

Die Ingolstädter Harfenistin Beate Fürbacher überzeugt als Solistin in „Melancholie“ von John Dowland, der neue Christuskirchen-Kantor Tobias Kraft liefert mit seiner „Sarabande grave“ des allenfalls Gamben-Enthusiasten geläufigen französischen Komponisten ein Glanzstück dieser morgendlichen Stunde in der Schlosskapelle.

Zwischendurch müssen sich Chor, Harfe und Gambe gegen die von der Straße hereindringenden Trommel- und Fanfarenkänge behaupten. Das gelingt in bemerkenswerter Weise, obwohl Harfe und Gambe nicht wirklich als Instrumente mit besonderer Lautstärke bekannt sind. Es zeigt sich, wie viel innere Kraft in den eher leiseren Klängen steckt. Es kommt eben oft nicht auf Dezibel und Knalleffekte an.

Lesen Sie dazu auch