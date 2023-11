Neuburg

13:37 Uhr

Haushalt in Neuburg: 18 Stadträte erhöhen den Druck auf OB Gmehling

Plus Wofür gibt Neuburg sein knappes Geld aus? Diese Frage muss schnell beantwortet werden, findet ein Großteil der Stadträte. Sie setzen OB Gmehling unter Druck und beraten parallel.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Die Haushaltslage in Neuburg ist schlecht. Wie schlecht, wird am kommenden Dienstag im Finanzausschuss erstmals im Detail erörtert werden. Es werden heiße Debatten geführt, denn es gibt wenig zu verteilen. Doch auch im Gremium knirscht es gewaltig. Das zeigt sich an einem bisher einmaligen Vorgang. Ein Großteil der Stadträte wird sich zu einem inoffiziellen Arbeitsgespräch treffen – sozusagen parallel zur regulären Arbeit in den Gremien. Ohne OB und vermutlich auch ohne die CSU.

Es ist eine Art Aufbegehren gegen den Politikstil des Rathauschefs. Der will, wie immer schon, den Haushaltsentwurf des Stadtkämmerers Markus Häckl im Finanzausschuss diskutieren. Nach einigen öffentlichen und nicht öffentlichen Debatten soll das Ganze bis Ende Januar stehen und der Stadtrat gibt sein Plazet. Doch dieser bisher gängige Modus wird nun von einem Großteil der 30 Stadträte infrage gestellt. Ihnen geht das alles nicht schnell genug, denn zu viele unschöne Einsparungen stehen im Raum. Zumal Gmehling bereits öffentlich verkündet hat, wen der Sparkurs nicht treffen wird – den Birdland Jazzclub (wir berichteten).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen