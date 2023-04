Heftiger Unfall in Neuburger Wohngebiet: Fünf Personen schwer verletzt

Bei einem heftigen Unfall in der Matthias-Bauer-Straße verletzen sich fünf Personen schwer. Der Fahrer hatte das Tempolimit vor Ort wohl deutlich überschritten.

In der Matthias-Bauer-Straße in Neuburg hat sich am frühen Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Angaben der Polizei war ein 33-jähriger Neuburger gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi von der Sudentenlandstraße kommend in Richtung Heinrichsheim unterwegs. An einer Straßenkuppe verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er ins Schleudern geriet und in ein geparktes Auto fuhr.

Im Fahrzeug des 33-Jährigen befanden sich vier weitere Personen aus Neuburg, im Alter von 52, 17, 16 und 15 Jahren. Alle fünf Insassen sind durch den Unfall schwer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden im Fahrzeug eingeklemmt, die Freiwillige Feuerwehr Neuburg musste sie mit hydraulischem Rettungsgerät befreien.

Neuburg: Schwerer Unfall in der Matthias-Bauer-Straße

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei war vor Ort. Gut 50 Helfer seien im Einsatz gewesen, berichtet Feuerwehrkommandant Markus Rieß im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch drei Rettungshubschrauber landeten in der Nähe der Unfallstelle, um Verletzte in Kliniken zu fliegen. Die fünf Insassen seien schwer verletzt worden, mit einem Ableben sei nach derzeitigem Stand aber bei keinem von ihnen zu rechnen, bestätigt ein Beamter der Neuburger Polizei am Sonntagmorgen.

Die Verletzungen und der große Schaden an den beteiligten Fahrzeugen - die Polizei vermutet nach ersten vorsichtigen Schätzungen etwa 40.000 Euro Sachschaden - machen deutlich, dass die Wucht des Aufpralls enorm gewesen sein muss. Deswegen gehen die Ermittler davon aus, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Vor Ort gilt eigentlich ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Diese Grenze sei "mit Sicherheit" nicht eingehalten worden, ist auch Feuerwehrkommandant Rieß überzeugt. Möglicherweise waren mehrere Insassen nicht angeschnallt, doch diese Information ist derzeit noch nicht gesichert, teilt die Neuburger Polizei auf Nachfrage mit.

Unfall in Neuburger Wohngebiet: Tempolimit von 30 km/h wohl deutlich überschritten

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Ein Gutachter ist vor Ort, um beispielsweise die Frage zu klären, wie schnell das Unfallfahrzeug wirklich unterwegs war.

Die Matthias-Bauer-Straße war nach dem Unfall bis etwa 20 Uhr gesperrt. Da sich der Unfall in einem Wohngebiet ereignete, haben zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner davon mitbekommen und kamen zum Helfen. Die Anlieger hätten die Einsatzkräfte "sehr gut unterstützt", lobt Feuerwehrkommandant Markus Rieß.