Heidrun Weickum steht an der Spitze des VdK Neuburg

Nach Querelen stand der Ortsverband Neuburg ohne Vorstand da. Jetzt ist die Führungsmannschaft wieder komplett.

Die Wahl selbst ging rasch über die Bühne. Damit startet der VdK Neuburg mit einem neuen Vorstand durch. Vorher aber wurde noch einmal der Rücktritt des gesamten alten Vorstandes thematisiert. Und zwar von der zurückgetretenen Vorsitzenden Angelika Seitz. Zur neuen Vorsitzenden des Ortsverbands wurde dann Heidrun Weickum gewählt. Ihr Stellvertreter ist Klaus Brems. Um die Finanzen kümmert sich ab sofort Wilfried Dreikandt. Schriftführerin ist Gerhild Ulbrich.

Ein Blumenstrauß für die neue Vorsitzende des VDK-Ortsverbands Neuburg. Kreisvorsitzender Bernhard Peterke überreicht Heidrun Weickum (rechts) zusammen Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke einen Blumenstrauß. Foto: Manfred Dittenhofer

VdK-Kreisvorsitzender Bernhard Peterke blickte zurück

Der Wahl vorausgegangen war der Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre durch den Kreisvorsitzenden des VdK Neuburg-Schrobenhausen, Bernhard Peterke. Nicht nur wegen der Pandemie sei die zurückliegende Zeit schwer gewesen. Peterke dankte dem alten Vorstand für sein „Engagement für die Menschen und zum Wohle der Mitglieder“. Sein Rückblick auf die beiden vergangenen Corona-Jahre fiel kurz aus. Viele Veranstaltungen, darunter die beliebten Weihnachtsfeiern und die Ausflugsfahrten, hätten nicht stattfinden können. Und auch die Vorstandsarbeit habe sich mit dem Umstieg auf die Online-Sitzungen schwierig gestaltet. Die Mitgliederentwicklung sei dagegen sehr positiv gewesen. Waren es am 1. Januar 2020 noch 2008 Mitglieder, so zählt der Ortsverband aktuell 2108 Mitglieder.

Der Ortsverband musste über ein halbes Jahr ohne Vorstand zurechtkommen. Mit der ersten Vorsitzenden Angelika Seitz war im Dezember 2021 der gesamte Vorstand zurück und und zum Teil aus dem VdK Neuburg ausgetreten.

"Spontaner" Rücktritt des Neuburger VdK-Vorstands hat sich lange angebahnt

Nach Peterkes Rückblick meldete sich die ehemalige Vorsitzende Angelika Seitz zu Wort. Nicht der Büroschlüssel sei das Problem und der Auslöser des Rücktritts gewesen. Vielmehr hätte der Vorstand einen Vertrauensentzug gespürt. Schließlich habe man sich im Ortsverband Neuburg an alle Datenschutz-Vorgaben gehalten. Damit habe es keine Probleme gegeben. Der „spontane“ Rücktritt aller Vorstandsmitglieder habe sich über Monate angekündigt. „Wir haben bis Dezember ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung gearbeitet. Und dann haben wir es wie einen Fußtritt nach draußen erlebt.“ Dabei sprach Angelika Seitz direkt Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke an. Von ihr sei zu wenig Kommunikation und am Schluss noch nicht einmal ein Dankeschön für die geleistete Arbeit gekommen.

Statt der direkt Angesprochenen antwortete Achim Werner, stellvertretender VdK-Landesvorsitzender, und nahm Andritschke in Schutz. Sie habe umsetzen müssen, was vom Bezirk vorgegeben worden war. „Ich weiß, dass es jahrelang in Neuburg gut funktioniert hat.“ Der Ortsverband Neuburg sei eine Perle unter den bayerischen VdK-Ortsverbänden. Aber als Kreisgeschäftsführerin habe Andritschke die Vorgaben der Bezirksgeschäftsstelle umsetzen müssen. „Schön wäre es, wenn Sie, liebe Frau Seitz, ihren Austritt noch einmal überdenken und in die Familie des VdK Neuburg zurückkehren.“ Der neue Vorstand solle unbelastet an die Arbeit gehen, so Werner. Schon vorher hatte er den Erfolg des Sozialverbands an vier Punkten festgemacht: die ausgezeichnete Betreuungsarbeit in den Ortsverbänden, die hoch kompetenten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die Wertegemeinschaft und der familiäre Charakter des VdK und schließlich die politische Unabhängigkeit, die Überparteilichkeit eines dennoch politischen Verbandes, der für soziale Gerechtigkeit eintritt.

Heidrun Weickum lebt seit 27 Jahren in Sehensand

Die Vorstandswahlen liefen in großer Einstimmigkeit ab. 55 Wahlberechtigte waren in das Kolpinghaus gekommen. Die neue Vorsitzende des Ortsverbandes Neuburg, Heidrun Weickum, lebt seit 27 Jahren in Sehensand. Im Januar sei man an sie herangetreten, und sie habe sich die Anfrage reichlich überlegt, um dann zuzusagen. Die Diplomverwaltungswirtin und Amtsrätin arbeitet im Landesamt für Finanzen in Regensburg. Ihre Vereinsaktivitäten umfassen das Rote Kreuz genauso wie diverse Fischereivereine und Jagdvereine.