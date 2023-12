Neuburg

Heike Schleer mit großer Trauerfeier in Ried beerdigt

Heike Schleer mit ihrem Sohn Simon in früheren Jahren.

Plus Die Neuburgerin Heike Schleer hat mit 55 Jahren den Kampf gegen Krebs verloren. Eine große Trauergemeinde nahm am Freitag in Ried Abschied.

Von Winfried Rein

„Sie hat sich in schweren Zeiten ihre Liebe erhalten.“ Bei der Trauerfeier für Heike Schleer war viel von der selbstbestimmten und optimistischen Art der 55-jährigen Neuburgerin die Rede. Nach 13 Monaten hatte sie den Kampf gegen eine Krebskrankheit verloren.

Eine große Trauergemeinde nahm am Freitag in Ried Abschied von Heike Schleer. Familie, Freunde aus Kunst und Politik sowie die Schulfamilie des Descartes-Gymnasiums waren gekommen. Direktor Peter Seyberth war da, Ehrenbürger Anton Sprenzel und Professor Dietmar Schaffarczyk aus Zürich. Der Philosoph und Freund der Familie schilderte ihren Willen zum Leben, die Entdeckung der Bibel und ihren „unbändigen Optimismus“. Dazu habe ihre Liebe zur Natur, zum Schönen und zum Zerbrechlichen gehört.

