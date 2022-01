Neuburg

Heilpraktikerin kritisiert Impfpflicht: "Es grenzt an einen Zwang"

Plus Mitte März tritt die Impfpflicht im Gesundheitswesen in Kraft. Wie sich die Krankenhäuser im Raum Neuburg darauf vorbereiten und was eine ungeimpfte Heilpraktikerin dazu sagt.

Von Katrin Kretzmann

In knapp zwei Monaten tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Beschäftigten in diesem Bereich, vom Pfleger bis zur Reinigungskraft, den Nachweis ihrer Grundimmunisierung gegen das Corona-Virus bei ihrem Arbeitgeber vorlegen. In den beiden Krankenhäusern im Kreis Neuburg-Schrobenhausen laufen bereits die Vorbereitungen, ebenso wie in Arztpraxen und Pflegeheimen. Heilpraktikerin Alexandra Sieg aus Straß droht hingegen ein Berufsverbot, denn sie ist ungeimpft – und will es auch bleiben.

