Neuburg-Heinrichsheim

24.04.2023

Anwohner nach schwerem Unfall in Neuburger Wohngebiet: "War ein Schock"

Nach dem schweren Unfall am frühen Samstagabend eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften in die Matthias-Bauer-Straße in Neuburg.

Plus Der schwere Unfall in Heinrichsheim hat Anwohner als Ersthelfer gefordert. Betroffene berichten von schockierenden Erlebnissen - und kritisieren Tempoverstöße vor Ort.

Von Andreas Zidar

Das Unglück hat vor Ort nur wenige sichtbare Folgen hinterlassen. Am Montagmittag zeugen in der Matthias-Bauer-Straße nur noch ein verbogener Gartenzaun und einige Markierungen auf der Straße von dem, was am Samstag dort passiert ist. Doch wer mit Anwohnerinnen und Anwohnern spricht, merkt schnell: Der Unfall mit fünf Schwerverletzten mitten im Heinrichsheimer Wohngebiet hat Spuren hinterlassen. "Ich bekomme die Bilder nicht mehr aus dem Kopf", sagt ein Mann, der direkt an der Unfallstelle wohnt und als Ersthelfer sofort am Ort des Geschehens war. Während die Anwohner versuchen, das Erlebte zu verarbeiten, laufen die Ermittlungen der Polizei.

Wie berichtet, hat am frühen Samstagabend ein 33-jähriger Neuburger die Kontrolle über seinen voll besetzen Audi A3 verloren und war offenbar mit hoher Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto gekracht - vor Ort gilt eigentlich Tempo 30. Das Unglück beendet das beschauliche Frühlingsidyll in der Straße schlagartig und versetzt die Anlieger von der einen auf die andere Sekunde in eine Ausnahmesituation. Eine Anwohnerin sitzt gerade vor dem Fernseher, als es laut kracht. Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, denkt zuerst an eine Gasexplosion. Ein schwerer Verkehrsunfall im Wohngebiet - das hält sie zunächst nicht für möglich. Doch sie blickt auf die Straße und sieht das verunglückte Auto im Gartenzaun des Nachbarn. Die Frau rennt dorthin, und sieht verstörende Bilder. Leblose, blutende Körper in einem völlig zerstörten Wagen. "Es war ein Schock", betont die Frau. Sie schreit um Hilfe, dann kommen schon andere Nachbarn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen