Neuburg-Heinrichsheim

Schwerer Unfall in Heinrichsheim: Es war Alkohol im Spiel

In der Matthias-Bauer-Straße, im Heinrichsheimer Wohngebiet, ist im April ein voll besetzter Audi offenbar mit hoher Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto gekracht.

Plus Nach dem heftigen Unfall im Heinrichsheimer Wohngebiet im April liegen zwei Opfer weiter im Krankenhaus. Bei den Ermittlungen ist die Polizei einen Schritt weiter.

Nach dem schweren Unfall im Heinrichsheimer Wohngebiet im April laufen nach wie vor die Ermittlungen der Polizei. Ein 33-jähriger Neuburger hatte in der Matthias-Bauer-Straße die Kontrolle über seinen voll besetzten Audi verloren und war mit hoher Wucht in ein geparktes Auto gekracht - mitten in einer Tempo-30-Zone. Alle fünf Insassen wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen befinden sich auch knapp zwei Monate danach noch im Krankenhaus. Unterdessen schreiten die Nachforschungen der Polizei voran.

Wie Heinz Rindlbacher, Dienststellenleiter der Neuburger Polizei, im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, hat ein Bluttest beim Fahrer einen Alkoholwert von knapp 0,7 Promille ergeben. Dieser Test sei jedoch erst mit einiger Verzögerung nach dem Unfall durchgeführt worden, so Rindlbacher. Der tatsächliche Alkoholwert zum Zeitpunkt des Unfalls dürfte also höher gewesen sein.

