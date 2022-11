Heinrichsheim: Unbekannte brechen in Mehrfamlienhaus ein

Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus im Neuburger Stadtteil Heinrichsheim eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 20 und 20.20 Uhr in das Mehrfamilienhaus an der Wiesenstraße ein.

Heinrichsheim: Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Nachdem diverse Räume sowie Schränke durchsucht wurden, machten sich der oder die Täter wieder aus dem Staub und flüchteten vermutlich über zwei offenstehende Terrassentüren - nach derzeitigem Stand der Ermittlungen allerdings ohne Diebesgut.