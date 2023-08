Unbekannter überfährt Verkehrsinsel in Heinrichsheim

Ein Unbekannter hat in Neuburg-Heinrichsheim eine Verkehrsinsel überfahren und ein Verkehrszeichen verbogen. Die Polizei erbittet Hinweise auf den Verursacher.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr an der Kreuzung Alarmstraße/Heinrichsheimstraße in Neuburg-Heinrichsheim eine Verkehrsinsel überfahren. Dies teilt die Polizei mit.

Verkehrsinsel in Neuburg-Heinrichsheim überfahren

Bei dem Vorfall wurde demnach ein Verkehrszeichen verbogen. Die Polizei Neuburg erbittet Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)