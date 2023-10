Neuburg-Heinrichsheim

06:00 Uhr

Zuwachs bei der Jugendfeuerwehr: Was die Heinrichsheimer richtig machen

Plus Immer mehr Jugendliche finden ihren Weg zur Jugendfeuerwehr Heinrichsheim. Wie es den Jugendwarten gelingt, die Heranwachsenden zu begeistern.

Von Tabea Huser

Rauch steigt aus den Fenstern, die Feuerwehr rückt an. Vor dem kleinen Haus in Heinrichsheim stehen Sara und Darja. Sie haben die Rettungskräfte gerufen. Ihre Mitbewohner befinden sich noch im Haus. Doch die Mitbewohner, die nach draußen getragen werden, sind keine Menschen, sondern Puppen. Die Jugendfeuerwehr hält eine Übung ab - und Sara und Darja, die beiden Zwölfjährigen, haben die Hausbewohner nur gespielt. Die Mädchen sind erst seit Kurzem bei der Freiwilligen Feuerwehr Heinrichsheim.

Die Jugendfeuerwehr in dem Neuburger Ortsteil hat im vergangenen Jahr großen Zulauf erhalten. Knapp 30 Jugendliche sind zurzeit Teil der Jugendgruppe. Das ist für eine Stadteilfeuerwehr viel, weiß der erste Jugendwart Michael Wiest. Da der Ortsteil Heinrichsheim zwar recht ländlich geprägt ist, die Jugendlichen aber meist in Neuburg in die Schule gehen und dort das Freizeitangebot größer ist, sei es keine Selbstverständlichkeit, dass so viele junge Menschen bei der Feuerwehr aktiv sind, erklärt Wiest.

