Helme bewahren Radfahrer in Neuburg vor Verletzungen

Ein Rennradfahrer übersah in Neuburg einen kleinen Jungen, was zu einem Zusammenstoß führte. Helme verhinderten Schlimmeres.

Das Tragen von Fahrradhelmen hat bei einem Zusammenstoß von zwei Radfahren in Neuburg am Mittwoch Schlimmeres verhindert. Ein 25-jähriger Neuburger befuhr mit seinem Rennrad die Staatsstraße 2035 in nördliche Richtung, ehe er auf die Augsburger Straße abbog. Dabei übersah er einen Neunjährigen mit seinem Kinderrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radler.

Fahrradhelme verhindern Verletzungen

Das Kind stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Wie die Polizei mitteilt, trugen beide Beteiligten glücklicherweise Fahrradhelme. Der 25-Jährige und das Kind wurden leicht verletzt, beide mussten nicht in ärztliche Behandlung. Der Schaden an den Rädern bewegt sich im unteren dreistelligen Euro-Bereich. (AZ)