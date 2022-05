Neuburg

vor 17 Min.

"Herabschauender Hund" aus der Luft: Neuburger Yoga-Tage laufen gut

Eine wahre Entspannung für den Rücken: Birgit Bitterwolf gibt Stunden im „Flying Yoga“. Die meisten Übungen werden in einer Matte gemacht, die von der Decke hängt. Für die Übungen sollte man schwindelfrei sein.

Plus Die Yoga-Tage in Neuburg finden zum ersten Mal statt. Im Programm finden sich außergewöhnliche Kurse. Darunter auch „Flying Yoga“, bei dem Übungen fast schwebend gemacht werden.

Von Anna Hecker

Kopfüber hängend, die Welt umgedreht im Blick, wie ein Kind, das sich von einem hohen Ast baumeln lässt – es klingt nach Freiheit, nach Leichtigkeit. Und genau dieses Gefühl möchte Birgit Bitterwolf mit ihren „Flying Yoga“- Stunden vermitteln. Ihren Kurs bietet sie bei den Yoga-Tagen in Neuburg an, ein außergewöhnliches Angebot in einem wirklich vollgepackten Programm.

