Neuburg

vor 51 Min.

Herausforderungen für den neuen Prior warten in St. Augustin in Neuburg jeden Tag

Plus Der neue Prior des Konvents der Barmherzigen Brüder in Neuburg, Frater Benedikt Hau, hat seine Arbeit aufgenommen. Den ersten öffentlichen Auftritt hat er auch schon hinter sich.

Von Manfred Rinke

Sie sind nur noch eine kleine Gemeinschaft – rund 1000 Brüder weltweit, noch 21 in Bayern und gerade mal sieben in Neuburg, wobei drei von ihnen im Seniorenheim St. Augustin bereits pflegerisch betreut werden. Die Bedeutung der Barmherzigen Brüder allein in Bayern ist allerdings nach wie vor enorm. Denn neben den 21 Fratres sind in den Krankenhäusern in München, Algasing und Regensburg sowie in den Seniorenheimen im Freistaat nicht weniger als 10.000 Menschen beschäftigt. Rund 100 sind es allein in St. Augustin mit seinen 107 Plätzen. Dass es hier weiter so rund läuft wie bisher, darum will sich nun der neue Prior Benedikt Hau (62) kümmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen